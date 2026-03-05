自由電子報
娛樂 最新消息

台灣輸球酸民狂罵 賈永婕、夢多台日聯合喊Team Taiwan加油

世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，台灣隊遠征東京、首戰對上澳洲隊。（圖取自賴清德Threads）世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，台灣隊遠征東京、首戰對上澳洲隊。（圖取自賴清德Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）今（５）日於東京巨蛋開打，Team Taiwan首戰對上澳洲，以0：3惜敗，「台灣隊長」陳傑憲則因觸身球造成骨裂，讓許多球迷心疼。關心棒球賽事之餘，許多一日球迷在網路上開罵，日籍藝人夢多忍不住發文，指出台灣隊已經很努力，說個加油很難嗎？

夢多在網路上直指「台灣隊已經很努力，請大家不要再罵吧」。（資料照，記者陳奕全攝）夢多在網路上直指「台灣隊已經很努力，請大家不要再罵吧」。（資料照，記者陳奕全攝）

夢多在網路上直指「台灣隊已經很努力，請大家不要再罵吧」，他認為這群棒球健兒為了國家很努力，比賽就比賽，說個加油很難嗎？夢多也說重話：「沒有努力過的人，很容易笑別人，也罵別人」。

夢多指自己曾經當過國家隊，對於以國家代表身分參加比賽很有感觸，他誠懇指出：「後面還有比賽，還有機會，拜託大家團結一點好嗎？台灣隊繼續加油」並附上三根大拇指，持續為Team Taiwan搖旗吶喊。

賈永婕說「輸了一場沒關係，不要緊，明天我們贏回來！集氣！加油！」。（翻攝自臉書）賈永婕說「輸了一場沒關係，不要緊，明天我們贏回來！集氣！加油！」。（翻攝自臉書）

稍早，台北101董座賈永婕也開玩笑說：「大家今天都坐板南線來到東京巨蛋了」，台灣球迷淹沒東京巨蛋，讓她感受到滿滿的熱血，更表示這是她出道以來人氣最旺時刻，根本動不了，進不去也離不開。對於比賽成績，賈永婕說「輸了一場沒關係，不要緊，明天我們贏回來！集氣！加油！」

