娛樂 日韓

黑粉開酸「素顏很醜」！aespa寧寧直球回擊：這就是我的樣子

寧寧直播正面對決黑粉，超帥金句連發。（翻攝自IG）寧寧直播正面對決黑粉，超帥金句連發。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國大勢女團aespa成員寧寧（Ningning）直率、不做作的個性深受粉絲喜愛。她近日開直播與粉絲互動，不料卻遭到黑粉闖入留言酸她「素顏看起來很醜」。面對惡意攻擊，寧寧並沒有選擇無視或委屈吞忍，而是以「女王級」的高情商回擊，獲網友盛讚帥慘了。

寧寧直播過程中，留言區突然出現一句刺眼的評論，指責她素顏不好看。寧寧看到後，隨即大方地面對鏡頭回應：「我看起來很醜，那又怎樣？這就是我的樣子。」

寧寧素顏直播遭酸醜，反擊：那又怎樣？（翻攝自IG）寧寧素顏直播遭酸醜，反擊：那又怎樣？（翻攝自IG）

她接著感嘆，雖然現在社會不斷進步，但還是有這樣不尊重他人的人存在，「我只是覺得這很荒謬，說了這麼多次人們還是這樣。」更語重心長地呼籲大家，不要隨意對他人的外貌指手畫腳，並直言：「說這種不尊重的話，那是不酷的。」

寧寧展現偶像風範，提醒大眾審美是主觀的，「每個人看起來都不同，或者我可能不是你的類型，但你卻花時間特地打出『你很醜』這幾個字。」建議黑粉別把生命浪費在網路霸凌上，「與其浪費時間做這樣的事情，不如去聽一首歌，那樣不是更好嗎？」

