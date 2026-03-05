自由電子報
娛樂 最新消息

（影）蔡瑞雪否認不倫「只是朋友」卻提男方離婚 遭酸：心虛

「北一女神」蔡瑞雪傳出與人夫「那個凱文」大談不倫戀。（翻攝自IG）「北一女神」蔡瑞雪傳出與人夫「那個凱文」大談不倫戀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪傳出與人夫「那個凱文」大談不倫戀，今（5）蔡瑞雪發聲明，強調兩人僅為一般朋友，同時透露對方正進行協商離婚。網紅「巴毛律師」陳宇安在粉絲專頁發文表示疑惑：「普通朋友幹嘛又強調對方正在協商離婚啊」。

巴毛律師說蔡瑞雪的聲明「我怎麼看都覺得怪怪的」，她表示，朋友離婚跟妳根本沒有關係，進一步指出「發這種心虛的聲明不如乾脆嘴巴閉閉」。

蔡瑞雪一邊強調自己和凱文只是朋友，一邊強調對方正在辦離婚。（翻攝自IG）蔡瑞雪一邊強調自己和凱文只是朋友，一邊強調對方正在辦離婚。（翻攝自IG）

蔡瑞雪在聲明中表示，自己與「王先生」於2025年11月間經朋友介紹認識，兩人僅為一般朋友關係往來。「當時王先生曾向本人（蔡瑞雪）表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友之關心與支持」。

對於巴毛律師發出的疑問，網友也紛紛表示：「有種越描越黑的感覺」、「笑死真的，對方有沒有跟配偶分居關你什麼事」。

蔡瑞雪發聲明稿，強調自己跟「王先生」只是一般朋友。（翻攝自臉書）蔡瑞雪發聲明稿，強調自己跟「王先生」只是一般朋友。（翻攝自臉書）

