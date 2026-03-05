自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

WBC台灣輸澳洲！柯叔元聽比數秒變臉：沒心情受訪

柯叔元（左起）、顏曉筠、翁家明今出席中視新八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（記者潘少棠攝）柯叔元（左起）、顏曉筠、翁家明今出席中視新八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今首戰對上澳洲，台灣隊以0：3落敗，雪上加霜的是台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息。同一時間，柯叔元和翁家明等人今出席中視新八點檔《樓上樓下》開鏡記者會，柯叔元受訪時關心起台澳大戰的比數，得知台灣隊輸了比賽，他立刻變臉，難過直呼：「大家解散了，沒有心情（受訪）了！」

柯叔元受訪時關心起台澳大戰的比數，得知台灣隊輸了比賽，立刻變臉。（記者潘少棠攝）柯叔元受訪時關心起台澳大戰的比數，得知台灣隊輸了比賽，立刻變臉。（記者潘少棠攝）

54歲柯叔元和32歲顏曉筠在這齣戲演出鄰居，劇中年齡相仿，柯叔元立刻狂顏曉筠有老靈魂，還說她聲音很低沉，宛如歐巴喪，演同齡沒問題。而龍語申飾演柯叔元的兒子，為角色剪了有年代感娃娃頭的龍語申表示，要叫柯叔元「爸」，一點都不嘴軟。

柯叔元對股票一向抱持相當保守的態度。（記者潘少棠攝）柯叔元對股票一向抱持相當保守的態度。（記者潘少棠攝）

另外，近期股市震盪，柯叔元對股票一向抱持相當保守的態度，笑說演員拍戲賺的都是「血汗錢」，因此不敢輕易冒險。柯叔元表示拍戲工作辛苦又花時間，「有時候想要出手買股票，但一想到我們拍一個鏡頭都要花這麼長時間，如果一出手錢就不見了，會很心痛。」

因此柯叔元在投資上格外謹慎，表示頂多就是買ETF當作長期儲蓄工具，「賺也賺不多，賠也賠不多，就是比較穩定的投資方式。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中