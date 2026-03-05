WBC台灣輸澳洲！柯叔元聽比數秒變臉：沒心情受訪

柯叔元（左起）、顏曉筠、翁家明今出席中視新八點檔《樓上樓下》開鏡記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今首戰對上澳洲，台灣隊以0：3落敗，雪上加霜的是台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息。同一時間，柯叔元和翁家明等人今出席中視新八點檔《樓上樓下》開鏡記者會，柯叔元受訪時關心起台澳大戰的比數，得知台灣隊輸了比賽，他立刻變臉，難過直呼：「大家解散了，沒有心情（受訪）了！」

柯叔元受訪時關心起台澳大戰的比數，得知台灣隊輸了比賽，立刻變臉。（記者潘少棠攝）

54歲柯叔元和32歲顏曉筠在這齣戲演出鄰居，劇中年齡相仿，柯叔元立刻狂顏曉筠有老靈魂，還說她聲音很低沉，宛如歐巴喪，演同齡沒問題。而龍語申飾演柯叔元的兒子，為角色剪了有年代感娃娃頭的龍語申表示，要叫柯叔元「爸」，一點都不嘴軟。

柯叔元對股票一向抱持相當保守的態度。（記者潘少棠攝）

另外，近期股市震盪，柯叔元對股票一向抱持相當保守的態度，笑說演員拍戲賺的都是「血汗錢」，因此不敢輕易冒險。柯叔元表示拍戲工作辛苦又花時間，「有時候想要出手買股票，但一想到我們拍一個鏡頭都要花這麼長時間，如果一出手錢就不見了，會很心痛。」

因此柯叔元在投資上格外謹慎，表示頂多就是買ETF當作長期儲蓄工具，「賺也賺不多，賠也賠不多，就是比較穩定的投資方式。」

