經典賽主審好球帶起爭議 外國網友也不忍了：太離譜

〔娛樂頻道／綜合報導〕WBC世界棒球經典賽今天（5日）開打，台灣遭到澳洲隊完封，0：3輸掉比賽，除了本場比賽台灣打線熄火之外，不少人也疑惑主審好球帶相當奇怪，就連外國網友討論度也很高。

台灣隊先發投手徐若熙。（記者陳志曲攝）台灣隊先發投手徐若熙。（記者陳志曲攝）

台灣球迷今天在社群上怒轟，認為古巴主審判定好壞球的標準令人匪夷所思，其中先發投手徐若熙投出的球，捕手蔣少宏還以為鐵定是顆好球，都要站起身時，結果卻是顆壞球。

Talkin’Jake發文質疑，WBC主審好球帶的判定。（翻攝自X）Talkin’Jake發文質疑，WBC主審好球帶的判定。（翻攝自X）

影片在網路上瘋傳，美國棒球網紅Talkin’Jake發文質疑：「這位WBC的主審的好壞球判定正確率只有50%，太離譜了！」棒球的PODCAST頻道「Talkin' Baseball」也特別分享該片段。

留言區的外國網友紛紛表示，「主審是今天最大的笑話」、「這個主審有點恐怖」、「不太懂這裁判在幹什麼，台灣球迷應該都恨死他了」、「糟糕的裁判，但這也是棒球的一部分」、「這個主審該被解雇」、「才第二局，我覺得他是我看過最糟糕的裁判之一」。也有人質疑，為何像WBC這麼大型的賽事卻沒有ABS（電子好球帶），令人難以理解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

