娛樂 電視

金鐘戲后「替羊接生」畫面超感人！柯淑勤傾瀉喪女之痛

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯淑勤在Disney+影集《動物園》飾演資深保育員，在一場拼命為羊接生的戲碼中，將對過世女兒的無盡思念與遺憾，全數傾注於迎接新生命的雙手之中，極具感染力的演出惹哭大票觀眾；就連邵雨薇在拍攝時，都忍不住在鏡子前深受震撼、當場淚崩。另一頭，看似冷酷的王柏傑，在面對已離世的紅毛猩猩「咪咪」時，流露出深情且心碎的告別，完美詮釋了將溫柔深藏於心底的鐵漢柔情。

王柏傑（左起）、邵雨薇和蔡亘晏在《動物園》為羊接生。（Disney+提供）王柏傑（左起）、邵雨薇和蔡亘晏在《動物園》為羊接生。（Disney+提供）

談及這場令全台觀眾動容的接生戲，柯淑勤透露，拍攝當天正是她進組的第一天，被問及如何在現場醞釀如此高濃度的情緒，柯淑勤坦言，演員無法事先「準備」這種感受，一切都仰賴當下環境給予的饋贈，像是醫院的長廊、靠牆的椅子、斜射的光影、窗外的細雨，她說：「你必須先把情緒打開，然後努力去感受、接收現場獻給你的一切，當下的感受才是最真實的。」

柯淑勤在《動物園》飾演資深保育員。（Disney+提供）柯淑勤在《動物園》飾演資深保育員。（Disney+提供）

面對劇中觸及的傷痛與告別，柯淑勤也毫不迴避地分享了她對「痛」的獨到理解：「你必須要全心全意地走進痛苦裡，先走進去，才能走出來。所有細胞都在痛，痛到極致就不會痛了，痛過的人才會知道，痛才讓你看清楚痛的根源，那才是真正的療癒，你才會清醒，才會知道怎麼辦。」

王柏傑演出《動物園》和許多動物互動，透露自己私下本就熱愛動物。（Disney+提供）王柏傑演出《動物園》和許多動物互動，透露自己私下本就熱愛動物。（Disney+提供）

另外，王柏傑和邵雨薇二度合作，談及拍攝過程，2人異口同聲地笑說「在片場的日子簡直像在動物園玩樂一樣自在」，不僅深知彼此的表演節奏，私下也愛互相鬥嘴。邵雨薇爆料自己曾被王柏傑刻意扮鬼臉驚嚇，讓她當場不顧形象大喊：「你很煩！嘴巴閉起來！」有趣的是，若將自己比喻為動物，邵雨薇自認像是在職場上展現霸氣的「母獅子」；王柏傑則笑稱自己像「犀牛」，外表看似冷酷寡言，內心卻十分溫暖。

此外，曾多次入圍金馬獎的李淳，這次在劇中飾演老實敦厚的大象保育員郭俊維，他被王柏傑笑稱根本是隻「樹懶」，因為他無論是說話節奏還是日常行為，都自帶一種獨特的慢步調。李淳也幽默回應，拍完這部戲後他已徹底愛上這些動物，「如果不當演員的話，我應該真的會去當動物保育員！」而王柏傑也大力讚賞李淳，直言照顧習性複雜的大象需要極度細心與無微不至的態度，這絕對不是單憑「愛動物」三個字就能輕易做到的。

