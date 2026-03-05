自由電子報
娛樂 最新消息

TPE48伊品首站C位卻驚吐「生命快走到盡頭」蔡亞恩身體出狀況不敢開刀

女團AKB48 Team TP已正式更名為TPE48。（記者胡舜翔攝）女團AKB48 Team TP已正式更名為TPE48。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP已正式更名為TPE48，團員坦言有時還是會習慣性喊成舊團名，她們也將推出全新單曲《偷偷被你打敗》，當成3月14日白色情人節送給粉絲最好的禮物。

23歲的伊品首次被選上站C位。（記者胡舜翔攝）23歲的伊品首次被選上站C位。（記者胡舜翔攝）

這次TPE48推出新單曲，23歲的伊品也首次被選上站上C位，不過為歌曲MV排練期間，她有一個月的時間因勤練歌舞壓力太大，166公分卻瘦到40公斤，平常也沒有食慾，常被別人說看起來像是營養不良，她一度多慮以為「生命快走到盡頭」，透露還因此傳訊息給媽媽說：「我覺得快死了！」

伊品媽媽則說：「可能是妳抗壓性太強，身體覺得到有壓力，但妳沒感受到。」伊品表示：「我平常不會給自己壓力，而是去做好，但這陣子變得敏感，很想證明自己。」

女團AKB48 Team TP已正式更名為TPE48。（記者胡舜翔攝）女團AKB48 Team TP已正式更名為TPE48。（記者胡舜翔攝）

蔡亞恩身體也有狀況，透露過去跌倒，左腳踝受傷，韌帶斷了，現在每次跳舞蹲一蹲就會被關心腳還好嗎？她說自己有打了三針，「我說出我的工作，醫生說開刀會很難做這工作。」她選擇撐下去，坦言會影響跳舞，「不能大幅度扭動，有時候會水腫如豬腳，受傷積水要回去復健科，幫我推掉積水，超痛的，我在醫院會尖叫。」

點圖放大header
點圖放大body

