娛樂 電視

台日混血男神拍大尺度親密戲 操肌瘦身7KG「黑」到人生新高度

〔記者李紹綾／台北報導〕台日混血男神各務孝太、余杰恩在BL奇幻影集《向流星許願的我們》組「海哲CP」。首次搭擋就火花十足，戲裡戲外默契滿點，關鍵竟來自兩人共同的「穿搭購物魂」。

《向流星許願的我們》「海哲CP」海報。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）《向流星許願的我們》「海哲CP」海報。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

余杰恩笑說：「當你熱愛的事情剛好對方也喜歡，很難沒有默契。」從品牌話題聊到穿搭細節，話匣子一開就停不下來。身為日本文化愛好者的他，也把各務孝太當成「行走的日本小百科」，不只交流流行趨勢、動漫文化，連劇本裡的語言細節都互相支援，中文台詞卡關一起解、日文語感不順馬上調整，目標只有一個，「讓拍攝順利，大家早點收工」。各務孝太則透露：「我們從日常生活了解彼此才越來越熟，感覺他很懂我，有時候我講錯詞，他也能馬上get到我真正想表達的意思。」

余杰恩為精準詮釋《向流星許願的我們》小島居民的真實感，在說話咬字與肢體動作上做足功課。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）余杰恩為精準詮釋《向流星許願的我們》小島居民的真實感，在說話咬字與肢體動作上做足功課。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

為了更貼近角色，余杰恩在聲音與肢體語言上做足功夫，「我走一個偏南部熱情那一派的感覺，咬字上可能不那麼字正腔圓，肢體動作也放大，有太陽就去曬，讓自己更接近小島居民的生活狀態」，各務孝太飾演船員，為了讓膚色比其他角色更健康，還特別參加助曬課程，笑稱自己「黑到人生新高度」。

各務孝太在《向流星許願的我們》為更貼近「船員」角色狀態，進行嚴格飲控，成功瘦身7公斤。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）各務孝太在《向流星許願的我們》為更貼近「船員」角色狀態，進行嚴格飲控，成功瘦身7公斤。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

前導預告「海哲CP篇」中，兩人親密戲展現的好身材也讓粉絲眼睛一亮。各務孝太透露：「很多畫面幾乎沒有穿上衣，我希望在鏡頭前看起來更有線條，所以刻意飲控、運動瘦身，減了7公斤。」這對CP組合也讓粉絲迫不及待想見證他們在螢幕上迸發的火花與魅力。

關於這次「流星四少」的選角過程，監製潘心慧指出，挑選演員的首要條件是「真誠」。鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太四位演員，都擁有能讓人相信他們的特質。他們的氣質與角色有著微妙的契合，有人外表灑脫、內心敏感；有人沉穩克制、卻藏著強烈情感。這些特質讓每一個角色更立體，也讓故事中的情感更具說服力。潘心慧也分享，拍攝期間大家都住在島上，生活與故事融為一體，「他們不是在『表演』愛，而是誠實地在經歷角色的每一段關係，這一點讓我非常感動。正因為他們的真誠，我們才能拍出這麼細膩的愛與牽絆。」

余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》攜手打造火花四射的「海哲CP」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》攜手打造火花四射的「海哲CP」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了的」小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太，以及李李仁、曹蘭、邱凱偉等驚喜卡司共同演出。3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

