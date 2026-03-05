自由電子報
娛樂 最新消息

「乖女兒」變壞？ 賈永婕挺民主惹怒社區阿姨親回應

台北101董座賈永婕近來成為「民主戰鬥機」。（資料照，記者潘少棠攝）台北101董座賈永婕近來成為「民主戰鬥機」。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董座賈永婕近來成為「民主戰鬥機」，除關注林宅血案、積極造訪人權遺址、注意公共議題並公開聲援國際民主活動，發聲挺黎智英，因發兩極評論。有網友透露自己居住的社區傳出對賈永婕的謾罵聲與噁心羞辱，賈永婕本人對此也做出回應。

人在日本為Team Taiwan加油的賈永婕得知自己被罵，高EQ回應。（翻攝自臉書）人在日本為Team Taiwan加油的賈永婕得知自己被罵，高EQ回應。（翻攝自臉書）

網友表示自己居住的社區有固定政黨傾向，還開玩笑說「藍到我覺得鄭運鵬怎麼輸都不意外的那種」。前年賈永婕接任台北101董座時，鄰居對賈永婕讚譽有加，說她是乖女兒，沒想到這一個月卻出現大翻轉，不但出現罵聲，還有噁心羞辱。看不過去的網友替賈永婕發聲，表示先前大家都說賈永婕是乖女兒，怎麼會如此踐踏女兒？沒想到鄰居竟惱羞成怒，表示：這種女兒不要也罷，敗壞名聲！

賈永婕看見貼文之後，在底下高EQ回應：「哈哈可以想像阿姨們有多氣，可惜阿姨們不再愛我了，我身邊也有很多親戚很氣我，但是沒關係我很愛我自己」，還不忘記加上愛心符號。

賈永婕回覆網友，展現高EQ。（翻攝自Threads）賈永婕回覆網友，展現高EQ。（翻攝自Threads）

