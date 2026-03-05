自由電子報
娛樂 最新消息

有夠直白！日本Netflix轉播字幕 直點名陳傑憲「長得帥又可靠」

〔記者王靖惟／台北報導〕2026年世界棒球經典賽正式開打，台灣隊首戰澳洲派出徐若熙掛帥主投，而台灣隊長陳傑憲卻在首戰6局上時挨觸身球、受傷退場，讓在現場或觀看轉播的球迷相當擔心。

而粉專なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）也在社群上發布圖片，她表示觀看直播畫面時發現「日本Netflix轉播的畫面上，球員的名字下方有一句簡單的球員介紹。別人的介紹大概都是『在XX年的XX賽中轟出全壘打』之類的」或是「別人的介紹：強左打（平淡）」但有關陳傑憲的介紹是「陳傑憲：是長得帥又可靠的隊長」。引發迷妹迷弟的熱烈討論。

轉播畫面介紹陳傑憲是長得帥又可靠的隊長。（圖擷取自粉專：なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi） ）轉播畫面介紹陳傑憲是長得帥又可靠的隊長。（圖擷取自粉專：なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi） ）

雖然陳傑憲傷退引發球迷擔心，但這則發文卻讓粉絲們「笑到併軌」，紛紛在留言區發表看法，隨後なるみの楽しい日本語教室也在留言區發布「張亦：表哥是陽岱鋼，」真是超沒禮貌，以及「林詩翔：台灣國內的新人王」，她也表示很喜歡「台灣國內」這四個字，而林家正的介紹則是「台灣史上第一個透過選秀會進入MLB的球員」，介紹相當正常。

轉播畫面介紹張亦，卻提及表哥是陽岱鋼。（圖擷取自粉專：なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi） ）轉播畫面介紹張亦，卻提及表哥是陽岱鋼。（圖擷取自粉專：なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi） ）

粉絲們則紛紛在底下留言表示「擊退台灣隊長的澳洲投手，這輩子應該都無法進入台灣了」、「竟然把我們的隊長打傷了阿，這算是一種澳步嗎」、「現在上場打擊的是岡田准一」（指陳傑憲長相神似岡田准一），以及「被帥到不知道講什麼的播報員」種種討論引發不少趣味。

點圖放大body

