明晚對戰日本隊！網友喊話台南Josh「動用玄學」助攻：該出手了

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊今（5）日在「WBC」世界棒球經典賽首戰與澳洲開打，台灣隊打線受制沒能拿分，最終以0比3不敵澳洲，不過今天東京巨蛋聚滿台灣球迷，不時能聽到台式應援的歌聲，而隨著第一場比賽結束，明晚台灣隊將迎戰日本隊，不少網友則開始喊話「反指標」網紅們例如蔡阿嘎、「國師」台南Josh能夠動用「玄學」發力助攻台灣隊。

「台南Josh」之前在12強時穿上日本球衣觀賽，發揮反指標體質。（翻攝IG）

全台球迷有時為了贏球會各使神通，網友們常會笑稱「科學盡頭是玄學」，像是支持哪隊哪隊就輸球的台南Josh，上次在經典賽的資格賽時，特地披上西班牙國旗應援，台灣隊順利贏球，讓上萬粉絲留言感謝他的「作法」。

稍早台南Josh在臉書上發文提到：「難過的一場比賽，還傷了陳傑憲，但是這場比賽已經結束了，放眼接下來的三戰吧！」也提到林家正在9局上的中外野飛球，是今天整場比賽擊球距離最遠的一球，來到了398英呎，「比澳洲隊的兩支全壘打都還要遠。可是偏偏在最遠的中外野，飛不出去啊」也讓不少球迷感嘆真的是場很不容易的比賽，也有許多網友則留言反問台南Josh今天是不是「沒開壇」，更喊話：「明天請穿著山本的球衣開直播」、「Josh哥該出手了吧」、「後面三場請發功」、「該你上場了，玄學大師」。

