日韓

《天機試煉場》冠軍出爐！最強巫師淚崩：好想念奶奶

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+韓綜《天機試煉場》於本週迎來完結篇，眾所期待的最終關卡「召喚亡靈」登場，進入決賽的三名巫師尹大滿、李素彬、雪花將爭奪冠軍寶座，更是把觀眾給看哭了。

《天機試煉場》最終三強出爐，雪花（左起）、李素彬、尹大滿站在台上。

根據上線後12天的觀看次數統計，《天機試煉場》打破現象級韓劇《MOVING 異能》紀錄，成為韓國Disney+平台史上首播收視第一名，作品同時榮獲2026年在Disney+亞太區的首播收視冠軍，官方更驚喜宣布其他市場的改編版本正在開發中。

《天機試煉場》參賽者尹大滿（右）算出鄭智善在台灣開餐廳比較好。

在萬眾矚目的最終決戰中，三強選手必須從照片中選出逝者，並透過通靈完成與家屬的對話，外型神似韓國饒舌天后李泳知的巫師「雪花」，選擇了資深搖滾天團「復活樂團」主唱金宰斗的亡妻，能強烈感受逝者狀態的她從一開口就止不住淚水，甚至在儀式過程一度耗盡精力倒臥在地、動彈不得。

《天機試煉場》成為韓國Disney+平台史上首播收視第一名。

而「母胎薩滿」李素彬在與委託人對話時遭遇突發狀況，前所未有的情形讓所有主持人震驚不已，緊急提出「需要和工作人員討論一下」；而向來硬漢形象的尹大滿，在面對一位失去女兒的父親時，難得展現鐵漢柔情，因太有共鳴而淚流不止，堪稱最催淚的經典時刻。

《天機試煉場》參賽者雪花長相神似李泳知。

最後由尹大滿拿下《天機試煉場》的冠軍，他哭著表示：「我在成為巫師時，我過世的奶奶相當難過，她現在可能在天上看著這一切，我非常想念她，我一直心存感激，我想感謝她，把我帶大，也想她說我愛她。」

李素彬在《天機試煉場》表現亮眼，預約不停。

節目中，參賽者們精準點出了Super Junior神童、《黑白大廚》爆紅的中式料理主廚鄭智善，以及知名醫師等特別嘉賓深藏內心的脆弱與焦慮，透過溫暖且直指核心的命理建議，巫師們不僅幫助這些問事者勇敢面對並走出糾纏已久的「心魔」，也讓螢幕前的觀眾跟著經歷了一場深層的情感釋放。《天機試煉場》於Disney+上架。

