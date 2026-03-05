豬哥亮「復活了」！七彩金光再現秀場黃金年代

〔記者許世穎／台北報導〕金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》今（5）日正式公開主視覺海報與首支預告。此次海報邀請曾榮獲金漫獎的插畫家 莊永新（小莊）操刀設計，以充滿戲劇張力的筆觸勾勒出當年秀場舞台的耀眼風華，將70、80年代南台灣最璀璨的娛樂記憶濃縮於一張畫面之中。

《高雄有顆藍寶石》預告中以擬真AI技術復活秀場天王豬哥亮，也訪問了豬哥亮長子謝順福。（高雄流行音樂中心提供）

海報中可見多位曾叱吒秀場的巨星，包括豬哥亮、高凌風、賀一航、羅霈穎、鳳飛飛、許不了與林沖等人齊聚畫面，象徵當年群星雲集的舞台榮景。預告片中更透過擬真AI技術「重現」秀場天王豬哥亮的經典主持風采，帶領觀眾瞬間回到高雄最繁華的秀場年代，重溫當年掌聲與笑聲交織的舞台魅力。

請繼續往下閱讀...

影片聚焦曾紅遍全台的藍寶石大歌廳，帶領觀眾走進那段屬於高雄、也屬於台灣娛樂史的重要篇章。預告開場便由AI重現的豬哥亮幽默開場：「80年代最傳奇的歌廳，舞台上七彩金光，舞台下鈔票數不完，連笑聲都金光閃閃。」

《高雄有顆藍寶石》回顧當年舞台群星雲集的盛況，黃西田也在此嶄露頭角。（高雄流行音樂中心提供）

曾在秀場叱吒風雲的主持人康弘也在片中直言：「你有沒有來過，就可以證明你的身價。」紀錄片除了重現舞台上的熱鬧光景，也訪問多位親歷者，包括當年登台的一線歌手、主持人以及幕後工作人員，從不同角度回顧秀場文化的盛況。導演楊力州更拍攝舞台重現橋段，呈現紅星駐唱、主持人妙語如珠，以及觀眾掌聲與笑聲交織的現場氛圍。

出品單位高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，在相關歷史資料相對有限的情況下，楊力州仍以紮實的敘事功力，將藍寶石大歌廳的故事說得生猛又有趣，也讓這段幾乎被時代沖淡的娛樂傳奇重新被看見。

《高雄有顆藍寶石》正式海報。（高雄流行音樂中心提供）

談到拍攝動機，楊力州坦言，最吸引他的不只是藍寶石曾經的繁華與突然消逝，而是它承載的庶民情感記憶。「它是一整個時代娛樂萌發的起點，對很多南部家庭來說，那裡是第一次看到明星現場演出的地方，也是約會、商業應酬與家庭娛樂交織的魔幻空間。」他也指出，從台灣娛樂史來看，藍寶石大歌廳既承接了廣播與黑膠唱片時代的明星文化，也預示了電視綜藝節目的崛起，是秀場文化最燦爛的黃金年代，更象徵南台灣的文化自信。

在電視資源多集中於台北的年代，高雄卻以秀場文化撐起另一片娛樂江湖，「沒去過藍寶石，就不算出道！」更成為當時廣為流傳的一句話。隨著時代變遷，這座南部夜晚最閃耀的娛樂地標逐漸淡出舞台。為重新喚醒這段集體記憶，高雄流行音樂中心自2022年起舉辦《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，成功讓這段秀場傳奇再度回到大眾視野，累計吸引逾五萬人參與。

適逢高流成立五週年，特別推出「藍寶石三連發」計畫，包括3月1日出版的專書《高雄有顆藍寶石》、4月10日上映的同名紀錄片，以及母親節檔期5月9、10日登場的紀念演唱會，透過出版、影像與舞台三種形式，完整拼湊1970至1990年代秀場文化從興起、巔峰到轉型的歷程。

紀錄片《高雄有顆藍寶石》歷經多年製作完成，透過訪談經典藝人、幕後工作者與地方耆老，重新梳理台灣庶民娛樂史中不可忽視的一段篇章，也讓觀眾看見這段充滿笑聲與音樂的時代如何深刻影響台灣娛樂產業。由楊力州執導的《高雄有顆藍寶石》將於4月10日正式上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法