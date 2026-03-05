自由電子報
娛樂 電視

羅時豐錄影見「他」秒下跪 邰智源聽獻花獻果笑喊：以後碰得到

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源與羅時豐主持料理實境節目《真料理兩鍋論》將於明（6）日播出最新一集，本集邀請到收驚住持、道士、南北管、猴陣表演者、神像化妝師等21位民俗人士擔任評審。

邰智源、羅時豐等人錄製《真料理兩鍋論》，最新一集邀請到各界民俗人士擔任評審。（麥卡貝網路電視提供）邰智源、羅時豐等人錄製《真料理兩鍋論》，最新一集邀請到各界民俗人士擔任評審。（麥卡貝網路電視提供）

當訪問到廟宇修復師時，羅時豐指著邰智源說他們節目中也有一位門神，打趣問能否做修復，邰智源一聽隨即：「其實我每天又是刮頭又是撥筋的，自己都在給自己做修復。」訪問禮生時，聊到婚喪喜慶也有禮生，會有獻花、獻果等儀式流程，邰智源隨即表示，「我們以後都碰得到啦」，讓羅時豐急回先不要。

訪問三太子代言人時，羅時豐回想過去秀場時期也常與民俗活動相關，若有神明代言人上身時全場都要跪下，就連澎恰恰等主持界的大哥們都不免俗。羅時豐表示「對任何的信仰或民俗活動，我都是抱持著尊重與理解。我相信信仰能夠給予人力量，像開工前的拜拜祈禱儀式或隨身的護身符也都會帶著，寧可信其有，也給予自己一份能放心工作的心。」

羅時豐回憶秀場時期經歷。（麥卡貝網路電視提供）羅時豐回憶秀場時期經歷。（麥卡貝網路電視提供）

從小學習傳統國樂的丘涵，表示她從婚喪喜慶到廟會、進香等各類民俗活動都有豐富的參與經驗，更直言「我絕對是主持人裡面，最了解這些民俗老師的人！」她透露因為南部很盛行廟會進香演奏活動，所以常常要南下表演，不但凌晨就要南下，還要從全程用走的參與廟會進香演奏活動，活動更一路持續到晚上十點多，走一整天下來全身累癱。

國小便考入國立台灣戲曲學院的丘涵，回憶當時每天清晨五點便要起床練琴，接著就是各種課程跟訓練直到晚上9點。學琵琶超過20年的她，也在節目中一展琵琶技藝。「以前光是練琴每次都是4小時起跳，練到手指頭全部都是水泡，不斷破了再長，直到有了厚厚的繭為止，但學音樂的路上沒有放棄兩個字。」

丘涵從小學習國樂，參與過各類民俗表演活動。（麥卡貝網路電視提供）丘涵從小學習國樂，參與過各類民俗表演活動。（麥卡貝網路電視提供）

KID則表示今天的評審們平常都為神明們服務，今天就換我們來為他們服務。「我是保持尊重 跟好奇，也有被身邊的人帶去參與過不同的民俗活動，我都會去體驗。所以這集節目題材很有趣，讓我訪問到欲罷不能！」節目中訪問道士時，黃鐙輝興奮直問「你是不是會畫符、會收驚？那你會結手印嗎？」還現場討教各類手印要怎麼比，跟著練習時卻展現起中二魂，原來是他想做忍者的結印動作，被KID吐槽「這跟忍者結手印不一樣！不要鬧！」

