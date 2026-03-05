自由電子報
娛樂 最新消息

遭爆「女總裁金援300萬」冷臉分手還提告 陳子強現身舉止超傻眼

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳子強日前遭爆陷入感情與財務糾紛，與合作多年的女總裁去年底交往，對方資助陳子強的文創事業，不僅支持畫展，更豪擲約360萬元與陳子強遠赴義大利試酒，共同開發以陳子強畫作為主題的6款文創紅酒禮盒，沒想到返國後關係驟變，女方控訴陳子強無故冷暴力、斷絕聯繫，導致兩人最終分手。對此，陳子強今出席中視八點檔《樓上樓下》開鏡記者會時，原本答應接受訪問，中途逃跑，後來訪問到一半才突然現身，但都不正面回應，後來還以「趕高鐵」為理由遁逃。

陳子強（記者潘少棠攝）陳子強（記者潘少棠攝）

陳子強被問及和前女友有紛爭，他先是否認對方為「前女友」，表示：「不重要，一切不抨擊、不惡言相向，往真相去走。」那感情單身中嗎？他以「再修」2字回應，讓人傻眼。

至於有沒有提告對方誹謗？他回：「律師在處理，先把工作做好。」那雙方真的有出遊？他說「律師都知道」，不願直接說有還是沒有。

然而他過往自稱做公益多年，如今被指控「假公益、真斂財」，他表示出道這麼多年，從來沒有叫人投資他，此時經紀人跳出表示：「他做公益都有捐款收據。」之後會把收據公佈出來？他稱「公司處理，謝謝」，至於心情有因此受影響？他說：「如果不是無辜，今天就不會在這裡了。」只是他受訪也不到5分鐘，男主角柯叔元都還在場，他就以趕高鐵為由直接離開受訪場合，回來回答問題也都亂七八糟，一切回應都讓人摸不著頭緒。

點圖放大
點圖放大

