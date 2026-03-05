海產隱藏身分曝光！靠以太幣「月入20萬」30歲晉升有房族

海產登上《聚焦2.0》分享捐肝救父的背後故事。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕從《大學生了沒》出道的「海產」劉威廷，近日受邀登上《聚焦2.0》分享抗癌救父的感人經歷。去年因捐肝救父被封為「國民孝子」的他，首度還原當時心路歷程，更透露自己私下精準的理財眼光，不到30歲就已在台中順利置產交屋。

海產透露，父親因肝硬化與B肝帶原，在追蹤時發現三顆約3公分的肝癌腫瘤。因治療效果有限，醫師曾斷言若惡化下去，壽命恐僅剩三個月，建議進行換肝手術。海產當時沒有遲疑，立刻對父親說：「爸，我的肝你拿啦！」沒想到父親第一時間誤以為兒子在飆罵三字經，傻眼反問：「你幹嘛罵我？」

海產為父捐75%肝臟受封「國民孝子」。（年代提供）

為了救父，海產捐出了自身75%的肝臟。他坦言術前非常害怕，術後的復原期更是漫長煎熬，連基本的呼吸訓練都因傷口劇痛而難以進行。

特別的是，術後使用的自控式嗎啡止痛裝置，每按壓一次就會發出提示聲。海產觀察到，每次聲音響起，父親就會露出心疼且愧疚的神情。為了不讓父親陷入自責，海產決定主動停用止痛裝置，強忍劇痛靠意志力撐過恢復期。看到原本嚴肅的父親術後變得開朗愛笑，他感性表示一切都值得。

海產投資有成，疫情期間被動收入高達20多萬元，令他萌生退休想法。（年代提供）

除了孝行感人，擁有資訊科背景的他更是理財達人，早在高中時期就開始布局虛擬貨幣，更在以太幣（ETH）僅約80美元時進場，隨後一路攀升至4800美元。

海產透露，疫情期間每月被動收入一度高達20多萬元，讓他曾有過退休念頭。在母親的建議下，他將獲利轉為穩定的實體資產，於台中一中街購入約40坪含車位的住宅。近日他也大方分享裝潢完工、正式交屋的好消息。

