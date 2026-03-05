張清芳3度攻蛋內幕曝光 募資8億林心如張艾嘉全來了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌壇東方不敗」張清芳人美心更善，擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆一年，今天宣布4月26日三度攻蛋，舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」，為長照醫療籌募興建基金。

歌壇東方不敗張清芳長年熱衷公益。（上引娛樂提供）

這場演出不只是重返舞台，更是一場為偏鄉長輩築家的行動。為了籌建長照大樓，張清芳發願集結各界善款，目標8億元，當初為了公益演唱會場地，她甚至公開急呼籲小巨蛋若有人退檔期請與團隊聯絡，希望促成美事，如今天后說到做到，向宇宙許願成功兌現承諾，三度攻蛋只為公益。

張清芳更邀請多年來彼此欣賞、相互扶持的星友共同參與，包括張艾嘉、哈林、巫啟賢、ELLA、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等重量級歌手與藝人同台，還有林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力挺。

張清芳三度攻蛋為長照募款。（上引娛樂提供）

談到醫院缺工與缺病床等社會問題，張清芳語氣格外真切，她說：「我媽媽91歲了，朋友都說我好幸福能與母親同住，但每次出國，我都擔心年邁的媽媽身體不適。」她心疼醫護人員面臨人力流失與資源不足的壓力，若醫院缺資源、缺人力，醫護人員就無法好好正常過日子，醫療品質也可能受到影響。她強調，長照不是某一個人的責任，而是整個社會共同的課題。

張清芳連續七年親赴醫院義唱，集結天王天后好友到醫院慰勞第一線護理人員。她表示：「我唱歌給護理人員們聽，是為了慰勞辛苦的他們，工作不能說放假就放假，更不奢望、不可預期數個月後才要唱的演唱會，所以我就去醫院唱給她們聽。」

張清芳開唱力邀藝人好友共襄盛舉。（上引娛樂提供）

張清芳爲埔基募款更親筆寫下一封公開信，她提筆寫道：「親愛的朋友，在這個急速高齡化的社會，身邊愈來愈多需要被照顧的長者。埔里的基督教醫院長期致力於長者長照照護，但醫療體系資源不足，常面臨力不從心的遺憾。2025年起我擔任埔基長照大樓公益大使，希望為中部長者建立完整醫療系統的長照機構。今年4月26號，我想邀請愛音樂的你，和我一起用歌聲為長者的家園募款。衷心盼望您願意加入我的行列，讓需要幫助的長者，感受到您有愛的心，和您的歌聲一樣溫暖。」

埔里基督教醫院守護偏鄉近70年，從醫療到長照，從山區巡診到社區陪伴，現正籌建全新的「綜合長照園區」。這棟長照大樓不只是硬體設施，更是一個承載長輩記憶與情感的空間，是一個讓他們繼續過生活、繼續愛的地方。

