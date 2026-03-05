自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

張清芳3度攻蛋內幕曝光 募資8億林心如張艾嘉全來了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌壇東方不敗」張清芳人美心更善，擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆一年，今天宣布4月26日三度攻蛋，舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」，為長照醫療籌募興建基金。

歌壇東方不敗張清芳長年熱衷公益。（上引娛樂提供）歌壇東方不敗張清芳長年熱衷公益。（上引娛樂提供）

這場演出不只是重返舞台，更是一場為偏鄉長輩築家的行動。為了籌建長照大樓，張清芳發願集結各界善款，目標8億元，當初為了公益演唱會場地，她甚至公開急呼籲小巨蛋若有人退檔期請與團隊聯絡，希望促成美事，如今天后說到做到，向宇宙許願成功兌現承諾，三度攻蛋只為公益。

張清芳更邀請多年來彼此欣賞、相互扶持的星友共同參與，包括張艾嘉、哈林、巫啟賢、ELLA、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等重量級歌手與藝人同台，還有林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力挺。

張清芳三度攻蛋為長照募款。（上引娛樂提供）張清芳三度攻蛋為長照募款。（上引娛樂提供）

談到醫院缺工與缺病床等社會問題，張清芳語氣格外真切，她說：「我媽媽91歲了，朋友都說我好幸福能與母親同住，但每次出國，我都擔心年邁的媽媽身體不適。」她心疼醫護人員面臨人力流失與資源不足的壓力，若醫院缺資源、缺人力，醫護人員就無法好好正常過日子，醫療品質也可能受到影響。她強調，長照不是某一個人的責任，而是整個社會共同的課題。

張清芳連續七年親赴醫院義唱，集結天王天后好友到醫院慰勞第一線護理人員。她表示：「我唱歌給護理人員們聽，是為了慰勞辛苦的他們，工作不能說放假就放假，更不奢望、不可預期數個月後才要唱的演唱會，所以我就去醫院唱給她們聽。」

張清芳開唱力邀藝人好友共襄盛舉。（上引娛樂提供）張清芳開唱力邀藝人好友共襄盛舉。（上引娛樂提供）

張清芳爲埔基募款更親筆寫下一封公開信，她提筆寫道：「親愛的朋友，在這個急速高齡化的社會，身邊愈來愈多需要被照顧的長者。埔里的基督教醫院長期致力於長者長照照護，但醫療體系資源不足，常面臨力不從心的遺憾。2025年起我擔任埔基長照大樓公益大使，希望為中部長者建立完整醫療系統的長照機構。今年4月26號，我想邀請愛音樂的你，和我一起用歌聲為長者的家園募款。衷心盼望您願意加入我的行列，讓需要幫助的長者，感受到您有愛的心，和您的歌聲一樣溫暖。」

埔里基督教醫院守護偏鄉近70年，從醫療到長照，從山區巡診到社區陪伴，現正籌建全新的「綜合長照園區」。這棟長照大樓不只是硬體設施，更是一個承載長輩記憶與情感的空間，是一個讓他們繼續過生活、繼續愛的地方。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中