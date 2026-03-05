自由電子報
娛樂 電視

鍾岳軒拍親密戲喝酒壯膽 「第一次認真接觸」爆初孟軒體溫高

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾岳軒、初孟軒在BL奇幻影集《向流星許願的我們》組成情感張力十足的「皓永CP」，兩人時隔五年再度合作，不只是演技更加純熟，默契更在「一個眼神間」瞬間到位。

《向流星許願的我們》「皓永CP」海報。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）《向流星許願的我們》「皓永CP」海報。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

鍾岳軒笑說：「這一次有種彼此都長大了的感覺。」他也表示，因為私下交情深厚，彼此之間幾乎沒有禁忌與界線，反而能毫無保留地投入角色。然而，這次合作遠比想像中艱鉅。初孟軒直言，拍攝過程壓力爆表，「角色在劇本裡橫跨不同階段狀態，還有親密戲、水下拍攝，再加上時間壓力與酷熱天氣，種種因素加壓在彼此身上，如果不是岳軒跟我一起完成這部作品，我想壓力可能會成倍增長。」

初孟軒（左）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》共組情感張力十足的「皓永CP」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）初孟軒（左）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》共組情感張力十足的「皓永CP」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

在前導預告「皓永CP篇」中，鍾岳軒與初孟軒的親密戲片段一曝光，曖昧張力瞬間引爆社群，粉絲激動直呼：「這默契太真實了吧！」為了建立肢體默契，劇組特別安排親密指導課程，鍾岳軒笑稱，「原本以為越熟的人要有親密肢體接觸會尷尬，所以上課前我們各自都有喝點小酒壯膽。」進入真正排練後，過程比想像中順利，他打趣補充：「第一次這麼認真接觸，才發覺他體溫真的非常高。」初孟軒則形容，親密指導課程「是一個非常夢幻的體驗。」課程中我們需要不斷試探彼此，也更加了解彼此的身體、加深對彼此的信任。全心投入角色時，那份化學反應無須刻意營造，而是自然而然發生。

初孟軒在《向流星許願的我們》飾演「陳皓維」，角色橫跨不同階段與狀態，在緊湊拍攝時程與酷熱天氣雙重考驗下，坦言壓力爆表。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）初孟軒在《向流星許願的我們》飾演「陳皓維」，角色橫跨不同階段與狀態，在緊湊拍攝時程與酷熱天氣雙重考驗下，坦言壓力爆表。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了的」小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

鍾岳軒在在《向流星許願的我們》飾演「何向永」，前導預告暗藏身分錯置與記憶消退的關鍵伏筆，其角色命運引發觀眾無限揣測。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）鍾岳軒在在《向流星許願的我們》飾演「何向永」，前導預告暗藏身分錯置與記憶消退的關鍵伏筆，其角色命運引發觀眾無限揣測。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太，以及李李仁、曹蘭、邱凱偉等驚喜卡司共同演出。3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

