娛樂 最新消息

豬哥亮藝人證曝光！40歲顏值掀熱議 謝金燕認證：我小時候看過

謝金燕（左）與父親豬哥亮舊照。（資料照；翻攝臉書）謝金燕（左）與父親豬哥亮舊照。（資料照；翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人豬哥亮2017年因大腸癌辭世，享壽70歲，生前以幽默主持風格與獨特舞台魅力深受觀眾喜愛，留下無數經典節目與表演片段。儘管已離開近9年，他的身影仍時常被網友翻出回味，近日一張昔日的「藝人登記證」照片再度在網路上引發討論，讓不少人驚呼他年輕時的帥氣模樣。

有網友日前在社群平台分享豬哥亮早年的藝人登記證，上面詳細記載他的本名、演出節目名稱等基本資料，其中最吸引目光的，莫過於證件上的大頭照。照片中的豬哥亮約40歲左右，五官端正、神情自信，看起來英氣十足，與大家熟悉的綜藝天王形象略有不同，也讓不少網友直呼「原來年輕時這麼帥」。

照片曝光後，網友紛紛湧入留言區討論，有人笑稱他是「被髮型耽誤的瓊瑤小生」，還有人打趣表示「這根本是豬銀優吧」，把他與韓國男星車銀優相比意外勾起許多觀眾對昔日綜藝時光的回憶。

謝金燕在貼文底下留言。（翻攝Threads）謝金燕在貼文底下留言。（翻攝Threads）

AI重現豬哥亮神情、語氣，標誌性的「豬式幽默」再度現身螢光幕。（資料照；民視提供）AI重現豬哥亮神情、語氣，標誌性的「豬式幽默」再度現身螢光幕。（資料照；民視提供）

更有趣的是，這則貼文也釣出豬哥亮的女兒謝金燕親自現身留言，她簡單回應：「我小時候看過這個小本本」，短短一句話讓粉絲直呼驚喜，也替這段回憶增添溫馨感。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

