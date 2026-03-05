豬哥亮藝人證曝光！40歲顏值掀熱議 謝金燕認證：我小時候看過

謝金燕（左）與父親豬哥亮舊照。（資料照；翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人豬哥亮2017年因大腸癌辭世，享壽70歲，生前以幽默主持風格與獨特舞台魅力深受觀眾喜愛，留下無數經典節目與表演片段。儘管已離開近9年，他的身影仍時常被網友翻出回味，近日一張昔日的「藝人登記證」照片再度在網路上引發討論，讓不少人驚呼他年輕時的帥氣模樣。

有網友日前在社群平台分享豬哥亮早年的藝人登記證，上面詳細記載他的本名、演出節目名稱等基本資料，其中最吸引目光的，莫過於證件上的大頭照。照片中的豬哥亮約40歲左右，五官端正、神情自信，看起來英氣十足，與大家熟悉的綜藝天王形象略有不同，也讓不少網友直呼「原來年輕時這麼帥」。

照片曝光後，網友紛紛湧入留言區討論，有人笑稱他是「被髮型耽誤的瓊瑤小生」，還有人打趣表示「這根本是豬銀優吧」，把他與韓國男星車銀優相比，意外勾起許多觀眾對昔日綜藝時光的回憶。

謝金燕在貼文底下留言。（翻攝Threads）

AI重現豬哥亮神情、語氣，標誌性的「豬式幽默」再度現身螢光幕。（資料照；民視提供）

更有趣的是，這則貼文也釣出豬哥亮的女兒謝金燕親自現身留言，她簡單回應：「我小時候看過這個小本本」，短短一句話讓粉絲直呼驚喜，也替這段回憶增添溫馨感。

