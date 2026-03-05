鍾瑶歐洲街頭超猛造型「辣洩性感腿根」 驚喜被搭訕

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶年後隨即開工，受邀前往米蘭時裝周看秀，一連觀賞Max Mara、Sportmax、Jil Sander與Onitsuka Tiger等品牌大秀。這也是她睽違15年再度踏上米蘭，心境與模特兒時期截然不同，鍾瑶笑說：「這一次帶著更成熟的時尚想法來到這個城市，好好欣賞設計，也非常享受成為時裝周看秀嘉賓的感覺。」在街頭拍攝時，鍾瑶展現好身材，其中一套直接秀出性感腿根，纖細長腿吸睛又火辣。

鍾瑶（中）與埃及時尚名人Soha Taha（左）以及菲律賓名媛Heart Evangelista合影。（星星相藝提供）

相較去年參與巴黎時裝周時的害羞心情，鍾瑶坦言這次明顯自在許多：「最好玩的其實是觀察其他參加時裝周的時尚達人們都穿些什麼。有時候他們會給你非常真心的讚美，讓我覺得很開心。」鍾瑶在外街拍時，還有被米蘭當地路過的品牌公關詢問是否能請她當模特，意外的「搭訕」也讓她覺得很驚喜，最後更不忘感謝團隊：「謝謝這一次的神仙團隊，一起打造這次的米蘭時裝周之旅。」

鍾瑶（左）和婁峻碩一同看秀。（星星相藝提供）

在星光雲集的秀場，鍾瑶透露，除了台灣藝人婁峻碩外，也見到不少時裝周常客名媛與國際名人，其中印象最深刻的，則是被譽為「菲律賓第一名媛」的Heart Evangelista。鍾瑶分享：「她真的是時尚圈的寵兒，人也非常nice，幾乎每一場都能碰到她，還有機會在旁邊聊天，非常有趣。」能在國際場合自在交流，也成為這趟旅程最難忘的收穫之一。

鍾瑶大秀纖細長腿。（星星相藝提供）

鍾瑶在米蘭街頭辣洩腿根。（星星相藝提供）

鍾瑶在模特兒時期便曾造訪米蘭，如今相隔15年重返這座時尚重鎮，她也有不同感受，能以更成熟的眼光重新欣賞時尚。結束米蘭時裝周行程後，鍾瑶參與演出的客家新戲《都市開基祖》將於3月28日播出。

