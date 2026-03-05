自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鍾瑶歐洲街頭超猛造型「辣洩性感腿根」 驚喜被搭訕

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶年後隨即開工，受邀前往米蘭時裝周看秀，一連觀賞Max Mara、Sportmax、Jil Sander與Onitsuka Tiger等品牌大秀。這也是她睽違15年再度踏上米蘭，心境與模特兒時期截然不同，鍾瑶笑說：「這一次帶著更成熟的時尚想法來到這個城市，好好欣賞設計，也非常享受成為時裝周看秀嘉賓的感覺。」在街頭拍攝時，鍾瑶展現好身材，其中一套直接秀出性感腿根，纖細長腿吸睛又火辣。

鍾瑶（中）與埃及時尚名人Soha Taha（左）以及菲律賓名媛Heart Evangelista合影。（星星相藝提供）鍾瑶（中）與埃及時尚名人Soha Taha（左）以及菲律賓名媛Heart Evangelista合影。（星星相藝提供）

相較去年參與巴黎時裝周時的害羞心情，鍾瑶坦言這次明顯自在許多：「最好玩的其實是觀察其他參加時裝周的時尚達人們都穿些什麼。有時候他們會給你非常真心的讚美，讓我覺得很開心。」鍾瑶在外街拍時，還有被米蘭當地路過的品牌公關詢問是否能請她當模特，意外的「搭訕」也讓她覺得很驚喜，最後更不忘感謝團隊：「謝謝這一次的神仙團隊，一起打造這次的米蘭時裝周之旅。」

鍾瑶（左）和婁峻碩一同看秀。（星星相藝提供）鍾瑶（左）和婁峻碩一同看秀。（星星相藝提供）

在星光雲集的秀場，鍾瑶透露，除了台灣藝人婁峻碩外，也見到不少時裝周常客名媛與國際名人，其中印象最深刻的，則是被譽為「菲律賓第一名媛」的Heart Evangelista。鍾瑶分享：「她真的是時尚圈的寵兒，人也非常nice，幾乎每一場都能碰到她，還有機會在旁邊聊天，非常有趣。」能在國際場合自在交流，也成為這趟旅程最難忘的收穫之一。

鍾瑶大秀纖細長腿。（星星相藝提供）鍾瑶大秀纖細長腿。（星星相藝提供）

鍾瑶在米蘭街頭辣洩腿根。（星星相藝提供）鍾瑶在米蘭街頭辣洩腿根。（星星相藝提供）

鍾瑶在模特兒時期便曾造訪米蘭，如今相隔15年重返這座時尚重鎮，她也有不同感受，能以更成熟的眼光重新欣賞時尚。結束米蘭時裝周行程後，鍾瑶參與演出的客家新戲《都市開基祖》將於3月28日播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中