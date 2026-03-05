陳孟賢踢爆歌手揪團赴韓醫美 沈建豪遭控「修最多」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視歌唱綜藝節目《綜藝一級棒》本週六（7）將播出主題「春季戀歌金曲歡樂頌」。本次特別邀請金曲創作才子江志豐擔任大來賓，為節目增添音樂底蘊。然而，原本主打浪漫氛圍的節目內容，在錄影過程中因參賽者的互動與各項挑戰關卡，演變成一場充滿笑點的綜藝亂鬥。

本集單元「卡拉歌中劇」特別升級為CP對決賽，並設下趣味性的門檻：參賽者需支付九萬八千元報名費，爭奪十萬元冠軍獎金。這項扣除成本後僅剩兩千元利潤的設定，讓陳孟賢等參賽者在現場開玩笑質疑「是不是詐騙集團」，並笑稱這筆獎金甚至不足以支付交通費，成功帶動開場氣氛。

吳美琳（左）、陳孟賢一起繞口令變台灣國語。（中視提供）

在隨後的「咬字繞口令」環節中，曾獲演講與朗誦獎項的陳孟賢與吳美琳，挑戰國語及英文版繞口令時頻頻發生發音失誤，台式口音的表現讓現場爆笑連連。

李子森（左）抱怨杜忻恬眼神像咒怨。（中視提供）

翁鈺鈞（左）許志豪眼神對視（中視提供）

節目重頭戲「親密度對視大考驗」則讓多對CP面臨挑戰。許志豪與陳孟賢對視時，因樂隊老師突然奏起「迎媽祖」旋律而瞬間破功。受矚目的「森恬CP」李子森與杜忻恬雖展現認真態度，李子森卻在近距離接觸下因壓力先笑出場，並打趣形容杜忻恬的眼神太過凌厲，令人招架不住。

陳孟賢（左）爆料沈建豪飛韓國進廠維修。（中視提供）

除了CP亂鬥，「阿賢之聲」單元也火力全開。陳孟賢爆料沈建豪揪「五告煩」團飛韓國，名義是旅行，重點卻是醫美行程，眾人還加碼指出沈建豪是「進廠維修部位最多」的那一位。

沈建豪急忙澄清，反咬吳美琳、蘇宥蓉、郭婷筠也一起「包店維修」。郭婷筠立刻回嗆：「要不是我阻止你，你才是花最多錢的大戶！」沈建豪反過來自豪自己被醫生趕出來，「太帥了不需要醫美」，誇張發言引發全場譁然，眾人齊喊「甘胺內！」更拱他拿出刷卡紀錄佐證。

