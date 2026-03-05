天心升格5寶媽！拉韓籍老公一起特訓：他是神助攻

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金鐘戲后天心首度挑戰恐怖題材，在靈異驚悚電影《祭弒》飾演五個小孩的母親，戲外活力十足的她，片中必須展現被恐懼籠罩的陰鬱面，更自認是本片的「害怕擔當」。為精準揣摩恐懼情緒，她連韓籍的攝影師老公都拉來「特訓」，出奇不意的教學方式讓她哭笑不得，堪稱最佳神助攻。

天心憑藉著《祭弒》首演鬼片，立志成為觀眾的噩夢。（威視電影提供）

天心（左）、項婕如《祭弒》首演母女，上演「相愛相殺」對手戲。（威視電影提供）

天心透露，為了練習害怕神情，她在家裡對著老公不斷進行各種「恐懼演練」，卻始終換來對方的冷淡反應。直到某晚兩人在超市停車場，老公打開後車廂後竟消失無蹤，「我只聽到雙黃燈滴答作響，叫他卻只聽到自己的回音，下一秒他突然從柱子後冒出來，真的嚇到差點問候他！」沒想到老公冷靜補上一句：「記住喔，下次演害怕就是這個感覺。」突然其來的「實戰教學」讓天心又氣又好笑，卻也坦言幫助極大。

天心繼大愛劇集《我們六個》後，於《祭弒》再度詮釋多子之母，笑稱像帶足球隊。（威視電影提供）

在《祭弒》中，天心飾演的母親「南湘」因丈夫信奉邪教，全家捲入恐怖厄運。這也是她繼大愛劇集《我們六個》後再度詮釋多子之母，她笑說這次是「一打五」，彷彿在帶足球隊，拍攝期間，她不僅主動陪小演員對詞、走位，也擔心靈異場景會嚇壞孩子，貼心提醒家長先做好心理建設。沒想到小朋友反而把現場當遊樂場，並反過來安慰她：「天心媽媽，我們都不怕！」

天心為《祭弒》主動陪小演員對詞、走位，憂靈異場景嚇到小孩。（威視電影提供）

導演邱晧洲表示，當初屬意天心演出，是看中她「外剛內柔」的特質，正好貼合角色在混亂家庭中強稱堅毅的一面。定裝時，她便展現十足的專業度，當導演詢問天心造型尺度時，她毫不猶豫回應：「要我面目全非都可以！」私下本就是恐怖片迷的天心更表示，這次最大的挑戰不只要嚇到觀眾，還要成為觀眾的噩夢，「我要把恐懼植入他們的腦袋裡，然後久久無法散去。」

同樣首度挑戰恐怖片的項婕如，在《祭弒》中飾演鐵齒的大女兒「念琪」，與天心飾演一對關係緊繃的母女，兩人有不少「相愛相殺」的對手戲。她形容，天心私下其實是個能量滿滿的大E人，但一進入拍攝狀態卻能瞬間切換成壓抑無力的母親，「上一秒情緒爆發，下一秒又聊起哪家東西好吃，情緒收放自如的，真的好厲害，我在她身上學到不少小撇步。」

項婕如自認膽小，拍《祭弒》每天下戲不忘燒聖木淨化。。（威視電影提供）

此外，自認膽小的項婕如為接拍鬼片做足準備，開拍前特地拜拜求護身符，每天下戲還會燒聖木、鼠尾草淨化。不料拍攝現場仍發生難以解釋的插曲。她透露，某天在老公寓拍攝一場家景時，攝影師驚稱鏡頭後方出現「怪影」，但回放畫面卻毫無異狀，詭異現象令在場的人都不寒而慄。《祭弒》將於4月30日全台上映。

