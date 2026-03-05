金鐘主持王伯源化身詩詞創作家 透過感知探索古詩之美

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視全新兒童語文節目《Mikey實驗詩》將於6日正式首播，透過古詩與現代生活情境的結合，引導5至8歲孩童在真實體驗中培養觀察力、表達力、想像力與創造力。

金鐘主持人、曾任幼幼台哥哥的王伯源擔綱演出Mikey。（小公視提供）

靈魂人物Mikey由金鐘主持人、曾任幼幼台哥哥的王伯源擔綱演出，節目以「從古詩出發、走入生活實驗、完成童詩創作」為核心架構，讓孩子在無壓力的情境下，於遊戲探索中學習語言之美。

長年深耕兒童節目領域、並曾榮獲三座金鐘獎肯定的王伯源，此次化身充滿創意與想像力的Mikey，以溫暖自然的引導風格帶領孩子走進童詩創作。對於本次與孩子合作碰撞出許多意外的驚喜，他表示：「寫作的文采跟個人的感受有很大的關係，在《Mikey實驗詩》裡有很多小夥伴，每個孩子都是獨立的個體，當他們給了我不同的想法時，都會刺激我的腦迴路，讓我有更多新的想法跑出來，透過孩子們的視野，我反而可以看到更多我本來看不到的世界。」

王伯源也透露在《Mikey實驗詩》節目拍攝、製作過程遠比大家想像中難太多了，他坦言：「拍攝前需要做許多國學常識的準備、讀非常多的書，加上節目中要帶著孩子們一起去體驗，作為Mikey這個角色除了要非常了解所有寫作方法之外，還要知道很多可以引導他們的方式，例如想遊戲等來吸引孩子，從一開始的構想到最後的呈現經歷了一年多，由於是語文節目，除了有趣，也期望大家能夠真正學習到古詩及詩詞創作，這是非常難的任務。」

為拉近孩子對於古詩的距離，每集皆會請專業兒童劇團演員扮演古詩人的角色，古詩人的服裝以古今元素搭配，另根據詩人的人格特質搭配配件以突顯風格，再透過各種穿越來到現代做著日常的事情，例如在第一集《尋隱者不遇》中，唐朝詩人賈島穿越至現代來到Mikey的藏書閣。Mikey帶領孩子透過觸摸、觀察與嗅聞，認識各種中藥材，並以譬喻手法創作實驗詩《找草藥》，在互動體驗中感受詩中的等待與想像。

