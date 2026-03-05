自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘主持王伯源化身詩詞創作家 透過感知探索古詩之美

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視全新兒童語文節目《Mikey實驗詩》將於6日正式首播，透過古詩與現代生活情境的結合，引導5至8歲孩童在真實體驗中培養觀察力、表達力、想像力與創造力。

金鐘主持人、曾任幼幼台哥哥的王伯源擔綱演出Mikey。（小公視提供）金鐘主持人、曾任幼幼台哥哥的王伯源擔綱演出Mikey。（小公視提供）

靈魂人物Mikey由金鐘主持人、曾任幼幼台哥哥的王伯源擔綱演出，節目以「從古詩出發、走入生活實驗、完成童詩創作」為核心架構，讓孩子在無壓力的情境下，於遊戲探索中學習語言之美。

長年深耕兒童節目領域、並曾榮獲三座金鐘獎肯定的王伯源，此次化身充滿創意與想像力的Mikey，以溫暖自然的引導風格帶領孩子走進童詩創作。對於本次與孩子合作碰撞出許多意外的驚喜，他表示：「寫作的文采跟個人的感受有很大的關係，在《Mikey實驗詩》裡有很多小夥伴，每個孩子都是獨立的個體，當他們給了我不同的想法時，都會刺激我的腦迴路，讓我有更多新的想法跑出來，透過孩子們的視野，我反而可以看到更多我本來看不到的世界。」

王伯源也透露在《Mikey實驗詩》節目拍攝、製作過程遠比大家想像中難太多了，他坦言：「拍攝前需要做許多國學常識的準備、讀非常多的書，加上節目中要帶著孩子們一起去體驗，作為Mikey這個角色除了要非常了解所有寫作方法之外，還要知道很多可以引導他們的方式，例如想遊戲等來吸引孩子，從一開始的構想到最後的呈現經歷了一年多，由於是語文節目，除了有趣，也期望大家能夠真正學習到古詩及詩詞創作，這是非常難的任務。」

為拉近孩子對於古詩的距離，每集皆會請專業兒童劇團演員扮演古詩人的角色，古詩人的服裝以古今元素搭配，另根據詩人的人格特質搭配配件以突顯風格，再透過各種穿越來到現代做著日常的事情，例如在第一集《尋隱者不遇》中，唐朝詩人賈島穿越至現代來到Mikey的藏書閣。Mikey帶領孩子透過觸摸、觀察與嗅聞，認識各種中藥材，並以譬喻手法創作實驗詩《找草藥》，在互動體驗中感受詩中的等待與想像。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中