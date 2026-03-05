唱紅泰國版GO！男團BUS首來台開唱 曾夢幻聯動CORTIS

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國T-POP爆紅男團BUS宣布將首度帶著亞洲巡演《BUS THE 1ST ASIA FANCON TOUR : THE FIRST LIGHT IN TAIPEI》來台演出，5月28日於Zepp New Taipei開唱。

BUS人氣飆升速度驚人，不僅成為首支在泰國Instagram追蹤人數突破百萬的男團，更以勢不可擋之姿橫掃話題聲量，超高關注度甚至吸引當紅K-POP男團CORTIS親自力邀夢幻聯動，同框大跳《GO!》掀起社群瘋傳，熱度一路延燒至首次亞洲巡迴。

BUS曾與CORTIS的金主訓一起跳泰國版的《GO!》。（翻攝自IG）

BUS（BUS because of you i shine - 因為你而我閃耀）由12位成員ALAN、MARCKRIS、KHUNPOL、HEART、JINWOOK、THAI、NEX、PHUTATCHAI、COPPER、AA、JUNGT、PEEMWASU帥氣組成，融合多元個性與強烈舞台魅力，打造出獨具辨識度的男團風格。BUS於2023年在熱門選秀節目「789 Survival」正式出道，馬上掀起話題。

出道單曲《Because of You, I Shine》在YouTube創下超過2100萬次觀看，隨後推出《WATCH YOUR STEP》以及小分隊單曲《NO MATTER WHAT》與《brother zone》憑藉驚人聲勢竄紅亞洲樂壇，去年4月發行首張日文單曲《Because of You, I Shine》，並登上指標舞台SUMMER SONIC舞台，還有成為首組登上韓國M COUNTDOWN 演出的泰國男團，象徵正式邁向全世界的重要里程碑。

泰國爆紅男團新勢力BUS初登場台北。（Live Nation Taiwan提供）

首次亞洲巡迴《BUS THE 1ST ASIA FANCON TOUR : THE FIRST LIGHT IN TAIPEI》攜手Live Nation將席捲香港、吉隆坡、雅加達、馬尼拉、首爾、東京、新加坡以及5月28日於Zepp New Taipei初登場。DBS Mastercard星展萬事達卡可享卡友預售，3月20日上午11點拓元售票系統全面開賣。

