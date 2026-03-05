自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許孟哲報名羽球「私訊被當詐騙」 笑曝內情揭私下面

〔記者林欣穎／台北報導〕今年適逢5566成軍25週年，許孟哲分享一路走來感謝所有的緣分與機會，未來只要有合適的合作都樂意嘗試。近年隨《飢餓遊戲》外景奔波全台，他卻養成一個固定習慣，行李箱裡一定放著羽球拍。收工後，他不是回飯店休息，而是打開手機搜尋當地羽球社群，只要時間對得上就私訊報隊。

許孟哲外景收工揪團打羽球。 （ 晴空鳥提供 ）許孟哲外景收工揪團打羽球。 （ 晴空鳥提供 ）

他笑說第一次傳訊息時其實很猶豫，還擔心被當成詐騙，沒想到對方直到他本人現身球場前都半信半疑，過程中也常被球友認出合照簽名，意外成了另類粉絲見面會。因為熱愛羽球，他也不時在社群與粉絲互動。近日有網友分享一段「超扼腕」的經歷也引發討論。

該名網友表示，自己因為沒有追蹤許孟哲的帳號，結果錯過對方先前開放的羽球臨打報名私訊，直到兩週後才發現訊息，讓他懊悔直呼「是不是該唱5566的《我難過》」。貼文曝光後，不少網友笑稱這根本是「最心痛的錯過」，相當可愛又充滿戲劇化。

許孟哲網路報名打羽球，球場成另類見面會。 （ 晴空鳥提供 ）許孟哲網路報名打羽球，球場成另類見面會。 （ 晴空鳥提供 ）

談到時間分配，他坦言陪家人與孩子始終擺在前面。工作行程滿檔、外景奔波全球各地，但家庭時間一定先保留，運動則抓空檔安排。他與老婆孟姿會一起打羽球，孩子則採慢慢來的方式，在公園練習盯球與基本動作，不急著正式訓練，也不給壓力。

包括溜冰與曲棍球，他都希望孩子先喜歡運動本身，再談成績。他直言不想讓孩子把運動當成負擔，享受過程才是長久之道。社群上經常分享親子互動與運動日常，被問到是否嘗試親子或運動類節目，他表示若有合適內容並不排斥。

許孟哲不排斥挑戰全台語影集。 （ 晴空鳥提供 ）許孟哲不排斥挑戰全台語影集。 （ 晴空鳥提供 ）

早年曾入選冰上曲棍球代表隊的許孟哲，對高強度運動並不陌生。原本只是透過電視觀看戴資穎、麟洋配與周天成等國際賽事，真正踏上羽球場，是因為孩子幼稚園家長揪孟姿去打球，他跟著嘗試後發現其中樂趣，慢慢練出興趣，也開始固定練球、到處零打。他坦言和高手對打才知道差距，即使錄影再累也願意多練一下。

2025年他挑戰台中市政府舉辦的全球極限體能鋼鐵大賽，與江宏傑、壯壯等人同場競技。從冰球到體能賽事，他把運動視為生活的一部分，也在一次次挑戰中累積實力，持續迎接新的目標。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中