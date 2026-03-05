許孟哲報名羽球「私訊被當詐騙」 笑曝內情揭私下面

〔記者林欣穎／台北報導〕今年適逢5566成軍25週年，許孟哲分享一路走來感謝所有的緣分與機會，未來只要有合適的合作都樂意嘗試。近年隨《飢餓遊戲》外景奔波全台，他卻養成一個固定習慣，行李箱裡一定放著羽球拍。收工後，他不是回飯店休息，而是打開手機搜尋當地羽球社群，只要時間對得上就私訊報隊。

許孟哲外景收工揪團打羽球。 （ 晴空鳥提供 ）

他笑說第一次傳訊息時其實很猶豫，還擔心被當成詐騙，沒想到對方直到他本人現身球場前都半信半疑，過程中也常被球友認出合照簽名，意外成了另類粉絲見面會。因為熱愛羽球，他也不時在社群與粉絲互動。近日有網友分享一段「超扼腕」的經歷也引發討論。

該名網友表示，自己因為沒有追蹤許孟哲的帳號，結果錯過對方先前開放的羽球臨打報名私訊，直到兩週後才發現訊息，讓他懊悔直呼「是不是該唱5566的《我難過》」。貼文曝光後，不少網友笑稱這根本是「最心痛的錯過」，相當可愛又充滿戲劇化。

許孟哲網路報名打羽球，球場成另類見面會。 （ 晴空鳥提供 ）

談到時間分配，他坦言陪家人與孩子始終擺在前面。工作行程滿檔、外景奔波全球各地，但家庭時間一定先保留，運動則抓空檔安排。他與老婆孟姿會一起打羽球，孩子則採慢慢來的方式，在公園練習盯球與基本動作，不急著正式訓練，也不給壓力。

包括溜冰與曲棍球，他都希望孩子先喜歡運動本身，再談成績。他直言不想讓孩子把運動當成負擔，享受過程才是長久之道。社群上經常分享親子互動與運動日常，被問到是否嘗試親子或運動類節目，他表示若有合適內容並不排斥。

許孟哲不排斥挑戰全台語影集。 （ 晴空鳥提供 ）

早年曾入選冰上曲棍球代表隊的許孟哲，對高強度運動並不陌生。原本只是透過電視觀看戴資穎、麟洋配與周天成等國際賽事，真正踏上羽球場，是因為孩子幼稚園家長揪孟姿去打球，他跟著嘗試後發現其中樂趣，慢慢練出興趣，也開始固定練球、到處零打。他坦言和高手對打才知道差距，即使錄影再累也願意多練一下。

2025年他挑戰台中市政府舉辦的全球極限體能鋼鐵大賽，與江宏傑、壯壯等人同場競技。從冰球到體能賽事，他把運動視為生活的一部分，也在一次次挑戰中累積實力，持續迎接新的目標。

