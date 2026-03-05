ARMY準備尖叫！BTS 7人回歸 光化門合體Netflix全球直播

〔記者鍾志均／綜合報導〕全球ARMY（粉絲名）準備尖叫！Netflix今（5日）正式公開《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》預告與主視覺海報，宣布這場萬眾期待的回歸演出，將於台灣時間3月21日晚間7點在Netflix全球獨家直播。

換句話說，粉絲不用飛韓國，在家就能同步見證這場歷史級時刻。

BTS將於3月21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix直播。（Netflix提供）

這次演出對BTS來說意義非凡。成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將再度合體，為全新專輯《ARIRANG》舉行大型回歸舞台。

對等待已久的ARMY而言，這不只是一場演唱會，更像是一場久別重逢的宣言。

預告片中，BTS對粉絲喊話：「我們真的很想念你們。」並提到過去曾對ARMY承諾「一定會回來」，如今終於兌現約定。成員們更感性表示，這段時間每個人都經歷了成長與改變，但相信7人仍能繼續並肩前行。

演出地點同樣充滿象徵意義。此次舞台將設在首爾地標級場地光化門廣場，並結合韓國傳統文化意象，預告畫面中更出現景福宮勤政殿壯麗場景，讓整場演出從一開始就充滿歷史感與儀式感。

據悉，《ARIRANG》專輯概念將結合韓國文化元素與BTS一貫的全球流行音樂風格，而這場回歸舞台也將首次公開全新歌曲。Netflix更以「全球直播」形式呈現，讓世界各地粉絲能同步參與這場盛典。

