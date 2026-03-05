努力還是不夠好？《穿越吧！不思議少女》戳中焦慮世代

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫《穿越吧！不思議少女》改編經典童話《愛麗絲夢遊仙境》，把現代人的迷惘與焦慮，包裝成一場可愛又療癒的奇幻冒險。

這部動畫由打造《派對咖孔明》的製作公司P.A.WORKS操刀，《犬夜叉》劇場版導演篠原俊哉與《藥師少女的獨語》編劇柿原優子聯手打造。

《穿越吧！不思議少女》改編經典童話《愛麗絲夢遊仙境》。（甲上提供）

主角由《鈴芽之旅》女主角聲優原菜乃華配音，加上日本人氣樂團SEKAI NO OWARI量身打造主題曲《圖鑑》，為整部作品注入溫柔又動人的情感。

電影在日本上映後話題持續延燒，不少藝人看完後紛紛在社群發聲力推。人氣聲優中川翔子直呼：「這是一部關於成長與尋找自我的精彩冒險！」《JoJo的奇妙冒險》系列導演津田尚克也形容，看完後像收到一份珍貴禮物，讓人更有勇氣迎向明天。

演員池田航感性表示，這部作品邊看邊忍不住思考：「現在的我，真的活出了自己想要的人生嗎？」新生代演員中島瑠菜則大讚，別被可愛畫風騙了，故事裡其實藏著意想不到的情感衝擊，「最打動我的是主角勇敢面對真實自我的那一刻。」

《穿越吧！不思議少女》故事描述對未來感到迷惘的大學生理世，某天收到已故奶奶留下的一封神祕邀請函，意外被帶進一個奇幻世界。在那裡，她遇見了少女愛麗絲，並與對方一起展開一段不可思議的旅程。

《穿越吧！不思議少女》把現代人的迷惘與焦慮，包裝成一場可愛又療癒的奇幻冒險。（甲上提供）

在這個顛倒常理的世界裡，熟悉的童話角色輪番登場：白兔、紅心女王、紙牌兵、瘋帽客、矮胖子等角色接連現身，讓整個國度鬧得天翻地覆。

電影表面上是一場奇幻童話冒險，核心卻直擊現代年輕人在競爭激烈、節奏快速的社會裡，很多人都曾問過自己：「為什麼已經這麼努力，卻還是覺得不夠好？」

為回饋台灣觀眾，片商宣布首周入場觀眾將可獲得限定「童話故事版」A3原文海報。海報採用特殊印刷與消光處理，搭配局部亮光效果，質感滿滿，勢必成為影迷搶收藏的夢幻周邊。《穿越吧！不思議少女》明（6日）在台上映。

