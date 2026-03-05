自由電子報
媽祖護航！《航海王》第2季歡慶上線 草帽海賊大遊行港都啟航

〔記者許世穎／台北報導〕Netflix真人版影集《航海王》第2季即將登場，今（5）日Netflix同步公布台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」完整攻略，將海洋冒險精神結合在地信仰文化，打造前所未見的跨界慶典，號召全台粉絲前進高雄港，共同迎接草帽海賊團降臨港都，有媽祖護航實在太酷了！

《航海王》第2季將於3月10日於Netflix全球獨家上線，草帽海賊團為了追尋「世界最偉大寶藏」，將踏上更加詭譎多變的島嶼，迎戰實力與野心全面升級的強敵。隨著冒險版圖擴大，夥伴間的信任與羈絆也將遭遇更嚴峻的試煉。

Netflix《航海王》第2季將舉行「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。（Netflix提供）Netflix《航海王》第2季將舉行「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。（Netflix提供）

本次最大焦點，莫過於「草帽海賊 × 海上守護神」夢幻聯動遊行。隊伍特別邀請來自大甲鎮瀾宮的媽祖聖駕護航，象徵守護航程平安、乘風破浪的祝福。遊行將自海邊路與成功二路口出發，一路前進高雄港16號碼頭，氣勢磅礡地為偉大航道揭開序幕，也為這場屬於海賊迷的盛會點燃第一波高潮。

經典角色也將現身港都與粉絲近距離互動，包括《航海王》靈魂人物魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士與喬巴等草帽一行人，以及梅利號、鯨魚拉布，還有巨人族戰士布洛基與東利等人氣角色齊聚高雄港，重現熱血與感動交織的名場面。現場規劃多項互動體驗與大型主題裝置，打造最吸睛的打卡熱點，讓粉絲彷彿走進偉大航道世界。

《航海王》第2季「媽祖護航！草帽海賊大遊行」邀請粉絲一同參與。（Netflix提供）《航海王》第2季「媽祖護航！草帽海賊大遊行」邀請粉絲一同參與。（Netflix提供）

主辦單位同時號召全台「航海迷」換上海賊造型參與盛典，從市區遊行到港邊集結，草帽精神將席捲街頭，讓高雄港化身冒險啟航之地。活動最終站將於高雄港16、17號碼頭登場，邀請粉絲3月14日到場，與草帽海賊團一同揚帆，在媽祖守護下勇闖新世界。

「媽祖護航！草帽海賊大遊行」即日起招募百名海賊夥伴，誠摯邀請所有懷抱海賊夢的粉絲加入行列。更多詳情請鎖定Netflix台灣官方社群平台，一起迎接屬於冒險者的榮耀時刻。

