吳綺莉首回應成龍金援吳卓林 6字一針見血

吳綺莉（右）近日受訪透露和女兒吳卓林關係隨著時間有所改善。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕53歲香港女星吳綺莉當年傳出為成龍生下女兒吳卓林，吳卓林在成長中缺乏父愛，又與母親關係矛盾，2017年18歲的吳卓林宣布出櫃，與大12年加拿大籍Andi結婚，日前傳出成龍在去年透過中間人，多次為26歲吳卓林提供經濟援助，父女關係似乎破冰。

吳綺莉對於女兒接觸父親傳聞，近日在香港時裝設計師何國鉦節目《娛樂山》，罕談女兒吳卓林近況，吐露母女關係隨著時間軟化，更難得回應卓林與成龍「世紀合作」傳聞。

對於有傳成龍透過中間人多次為吳卓林提供經濟援助，除代付加拿大房租，又資助吳卓林發展設計事業，連新片的海報設計競標亦向吳卓林提出邀請參與。吳綺莉訪問中直接否認，並在此事件認為自己如同局外人，直呼自己是一位觀眾，「在旁邊剝花生。」

訪問中，吳綺莉也聊起與吳卓林母女關係決裂，坦承當年難以接受女兒選擇，確實感到極難接受，但隨時間流逝，其心態有所轉變：「時間可以改變一切。」她表示現在學會尊重女兒，亦認同愛情是盲目，雙方每逢過年過節，都會傳訊息「新年快樂」、「聖誕快樂」，關係逐漸修復。

