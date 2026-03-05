自由電子報
娛樂 電影

鋼鐵人驚喜現身！小勞勃道尼為迪士尼遊輪「迪士尼探險號」盛大命名

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼遊輪（Disney Cruise Line）全新旗艦「迪士尼探險號」（Disney Adventure）盛大亮相，在一場星光熠熠的命名典禮中正式加入快速成長的船隊，擔任教父的好萊塢巨星小勞勃道尼率先登場，為這艘嶄新遊輪獻上祝福，為典禮揭開序幕，也為迪士尼遊輪首度進軍東南亞的重要里程碑定下氣勢非凡的開場。

在華特迪士尼劇院（Walt Disney Theatre）內，小勞勃道尼表示：「我有幸深入認識華特迪士尼幻想工程團隊，我可以說，『探險』正是他們所創造作品的最佳寫照。能成為這艘宏偉遊輪的教父是莫大的榮幸，而我也有重要任務要完成，那我們就正式開始吧。」

小勞勃道尼驚喜現身迪士尼遊輪「迪士尼探險號」新加坡命名典禮。（迪士尼提供）小勞勃道尼驚喜現身迪士尼遊輪「迪士尼探險號」新加坡命名典禮。（迪士尼提供）

隨後他向交響樂團示意：「你帶來主題，我帶來震撼。」並宣讀祝禱詞：「我在此為妳命名，迪士尼探險號，願上帝保佑這艘船，以及所有登船航行的人。」象徵幸運與平安的祝福，為全場帶來最高潮時刻。

整場典禮以迪士尼經典故事、角色與音樂為核心，由23人編制交響樂團領軍，攜手好萊塢表演藝術名人堂成員 Jed Madela 與歐洲歌唱大賽（Eurovision）知名歌手Dami Im同台演出，重新詮釋迪士尼、皮克斯與漫威經典曲目。結合環繞式舞台設計與震撼視覺特效，營造彷彿置身故事宇宙的沉浸體驗，米奇船長與米妮船長的驚喜現身，更讓現場歡聲雷動。

迪士尼體驗事業主席暨華特迪士尼公司即將上任執行長戴明哲，以及迪士尼特色體驗事業總裁薛駿逸亦登台共襄盛舉。戴明哲表示：「華特迪士尼公司的核心價值在於說故事與創新動能，而迪士尼遊輪以與眾不同的方式將這些價值具體呈現。迪士尼遊輪如同品牌大使，將歡樂、驚奇與魔法帶往世界各地。作為迪士尼遊輪首艘以亞洲為母港的遊輪，迪士尼探險號象徵著全新的篇章，也將讓首次接觸迪士尼的旅客得以體驗我們的魔法，為亞太地區粉絲創造難以忘懷的回憶。」

典禮尾聲，眾多迪士尼經典角色齊聚合唱《Let’s Set Sail》，為命名儀式畫下燦爛句點，也為即將啟航的航程注入滿滿期待。

汲取超過百年的迪士尼、皮克斯與漫威故事傳承，迪士尼探險號規劃七大沉浸式主題區域，帶領旅客走入經典場景，其中包括來自迪士尼《大英雄天團》的舊京山街區。船上更推出全新百老匯風格音樂劇《Remember》、沉浸式主題餐飲、海上專屬煙火秀、分齡創意兒童俱樂部，以及專為成人打造的酒吧與休憩空間。刺激設施方面，還設有迪士尼遊輪史上首座海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」，為旅程增添速度與驚喜。

作為迪士尼遊輪第八艘、也是目前規模最大的一艘船艦，迪士尼探險號將於3月10日展開首航，推出三晚與四晚航程，持續拓展亞太市場版圖，為全球旅客開啟嶄新的海上魔法篇章。

欲了解最新航程資訊及預訂詳情，請上：http://www.disneycruise.com/adventure ，或洽詢您信賴的旅行社。

