娛樂 最新消息

此生不當中國人！ 主播再撂驚語「財經朋友滿身銅臭味」

王顯瑜去年10月播報新聞原本站在中國（上圖），火速跑到台灣（下圖）並說：「此生不當中國人。」（紅圈處）影片被瘋傳。（翻攝自Threads）王顯瑜去年10月播報新聞原本站在中國（上圖），火速跑到台灣（下圖）並說：「此生不當中國人。」（紅圈處）影片被瘋傳。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕鏡電視主播王顯瑜去年10月一夕爆紅，當時他在主持節目《全球聊天室》分析美中印太防衛據點，畫面出現中國、台灣地圖，站在中國位置的他趕緊從中國走到台灣並說：「站過來，此生不當中國人。」影片隨即在網路瘋傳，也讓王顯瑜成為家喻戶曉主播。

民進黨台北市議員提名，除士林北投、內湖南港外，另4個選區都將在本月9日至15日進行電話民調初選。其中，大安文山提名席次較本屆減少1席，「6搶4」競爭激烈，共有陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱、簡舒培、王閔生等6人登記。

他近日專訪財經名嘴徐嶔煌（右）。（翻攝自王顯瑜臉書）他近日專訪財經名嘴徐嶔煌（右）。（翻攝自王顯瑜臉書）

今（5）日上午，王顯瑜在臉書發文曬出專訪財經名嘴徐嶔煌，坦言一直以來都比較不喜歡與財經背景的人為伍，但徐嶔煌非常不一樣，他說：「我常常覺得財經界的朋友，往往獨善其身，總是自以為比所有人都聰明，而且滿身銅臭味。」

話鋒一轉，王顯瑜推崇徐嶔煌溫暖、聰明，且對台灣這塊土地有滿滿的關懷與熱情，和他在節目閒聊，真的很舒服，「可惜我不是大安文山區的，不然我好想投給他。」

相關新聞：此生不當中國人！ 主播王顯瑜報新聞挺台灣

點圖放大header
點圖放大body

