娛樂 日韓

松山研一讀劇本5分鐘就想睡！背《勞基法》台詞太催眠

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星松山研一在最新日劇《搖擺法庭》中，飾演一名擁有發展障礙特質的法官，角色設定極具挑戰性。沒想到他準備角色的第一關，竟然是「對抗瞌睡蟲」。

松山研一坦言，這次劇本中充滿法律專業用語，例如《勞動基準法》等名詞，對他來說相當陌生。「以前幾乎沒有真的把這些詞唸出來過，實際講出口才發現語調跟自己想像完全不同。」

松山研一在《搖擺法庭》飾演一名擁有發展障礙特質的法官。（friDay影音提供）松山研一在《搖擺法庭》飾演一名擁有發展障礙特質的法官。（friDay影音提供）

為克服這個問題，他準備台詞的方式也相當「原始」，透露會先把劇本全部手寫抄進筆記本，再慢慢背誦，原來這個習慣其實從拍攝大河劇《平清盛》時就開始維持到現在。

松山研一笑說：「因為只要開始讀劇本，大概5分鐘就會想睡，所以這次還特地準備了新的筆記本來應戰。」

為了更貼近法官角色，松山研一還親自跑到東京地方法院旁聽審判；原本他以為宣判現場會像戲劇裡那樣氣氛緊繃、情緒起伏很大，但實際觀察後卻發現法庭氛圍相當平靜、理性。

劇中角色同時具有ASD（自閉症譜系障礙）與ADHD（注意力不足過動症）特質，松山研一也特別拜訪相關交流團體，與當事人聊天、觀察互動方式。

他表示，每個人的特質其實差異很大，但讓他印象最深刻的是對話中出現的那種微妙落差，「有時候交流會出現一點點偏移，那種細微差距讓我很有感，希望能把那種感覺融入角色裡。」

為了更貼近法官角色，松山研一親自跑到東京地方法院旁聽審判。（friDay影音提供）為了更貼近法官角色，松山研一親自跑到東京地方法院旁聽審判。（friDay影音提供）

2026年正好是松山研一的「本命厄年」（日本傳統認為運勢較低的一年），但他卻笑說自己反而覺得今年很幸運，「我現在反而覺得，沒有特別去祈福是正確的選擇（笑）。能遇到像《搖擺法庭》這樣的作品，對我來說是一個很好的年份。」

此外，除了《搖擺法庭》，松山研一在本季另一部話題劇《REBOOT》也有精彩表現，與鈴木亮平的對手戲被不少觀眾認為是全劇亮點。

《搖擺法庭》每週三在friDay影音同步播出，《REBOOT》則於每週二更新。

點圖放大body

