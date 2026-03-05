自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

King Gnu攻蛋2天！即起登記抽選開跑 這1事要注意

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾天團King Gnu將在6月6日、7日連續兩天，帶著史上最大規模巡演「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」登陸台北小巨蛋，主辦昨天（4日）宣布全面採用「實名登記抽選制」，並從3/4即日起~3/8進行第一階段的實名登記。

King Gnu由貝斯手新井和輝（左起）、鼓手勢喜遊、吉他手常田大希、主唱井口理組成，將在今年6月登上小巨蛋。（好玩國際文化提供）King Gnu由貝斯手新井和輝（左起）、鼓手勢喜遊、吉他手常田大希、主唱井口理組成，將在今年6月登上小巨蛋。（好玩國際文化提供）

另外，主辦單位也提醒，此次演唱會根據座位位置的不同，可能會有舞台全景、部分演出內容或成員難以看清，甚至視線受阻的情況。入場後恕不接受更換座位，敬請事先理解與見諒。

King Gnu自2017年成軍以來，以獨有的「Tokyo New Mixture Style」音樂風格橫掃樂壇。2025 年，樂團憑藉劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》主題曲《TWILIGHT!!!》再度寫下輝煌篇章，不僅在各大音樂榜單達成「65 冠」壯舉，於新宿舉行的驚喜Live更湧入6000人，癱瘓現場。2026 年樂團勢頭更加強勁，今年1月正式發行的最新單曲《AIZO》，是他們與《咒術迴戰》的第四度夢幻聯動，作為動畫第3期「死滅迴游前編」的片頭曲，這首歌節奏極快、充滿疾走感，成功地在音樂市場上引起了廣泛的關注和討論。

「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」是他們史上城市最多、場次最多的巡迴。除了日本國內15座城市外，亞洲版圖更擴及曼谷、香港、台北、上海及首爾。台北小巨蛋公演將於Ticket Plus遠大售票系統 採取「實名登記抽選制」，第一階段實名登記時間為：2026/3/4 （三） 17:00 ～ 3/8 （日） 17：00，更多詳情請隨時留意主辦單位官方公告。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中