King Gnu攻蛋2天！即起登記抽選開跑 這1事要注意

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾天團King Gnu將在6月6日、7日連續兩天，帶著史上最大規模巡演「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」登陸台北小巨蛋，主辦昨天（4日）宣布全面採用「實名登記抽選制」，並從3/4即日起~3/8進行第一階段的實名登記。

King Gnu由貝斯手新井和輝（左起）、鼓手勢喜遊、吉他手常田大希、主唱井口理組成，將在今年6月登上小巨蛋。（好玩國際文化提供）

另外，主辦單位也提醒，此次演唱會根據座位位置的不同，可能會有舞台全景、部分演出內容或成員難以看清，甚至視線受阻的情況。入場後恕不接受更換座位，敬請事先理解與見諒。

King Gnu自2017年成軍以來，以獨有的「Tokyo New Mixture Style」音樂風格橫掃樂壇。2025 年，樂團憑藉劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》主題曲《TWILIGHT!!!》再度寫下輝煌篇章，不僅在各大音樂榜單達成「65 冠」壯舉，於新宿舉行的驚喜Live更湧入6000人，癱瘓現場。2026 年樂團勢頭更加強勁，今年1月正式發行的最新單曲《AIZO》，是他們與《咒術迴戰》的第四度夢幻聯動，作為動畫第3期「死滅迴游前編」的片頭曲，這首歌節奏極快、充滿疾走感，成功地在音樂市場上引起了廣泛的關注和討論。

「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」是他們史上城市最多、場次最多的巡迴。除了日本國內15座城市外，亞洲版圖更擴及曼谷、香港、台北、上海及首爾。台北小巨蛋公演將於Ticket Plus遠大售票系統 採取「實名登記抽選制」，第一階段實名登記時間為：2026/3/4 （三） 17:00 ～ 3/8 （日） 17：00，更多詳情請隨時留意主辦單位官方公告。

