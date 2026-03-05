李宗瑞合製花燈獲特優 律師林智群感觸深

今年台北監獄花燈作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」，由15名受刑人合力製作完成，在台北燈節拿下特優。（台北監獄提供）

〔記者林南谷／台北報導〕法務部矯正署台北監獄今年在台北燈節拿下「大型主題燈座類—社會大專組」特優（第1名）、台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」優等、甲等及佳作。其中，台北燈節特優作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」由15名受刑人合力製作完成，犯下多起性侵案被判刑入獄的富少李宗瑞也是團隊成員，他已是北監花燈製作學習班班底，自2022年參賽以來獲獎不斷。

網友近日在台北燈節看到「嬉遊臺北- Chill Taipei」花燈作品，直言「有點猛」、「他每年都很強」，也讓李宗瑞再次躍上話題焦點。

對此，網紅律師林智群4日在臉書發文提及李宗瑞，指他因偷拍被判29年10個月，反而在監獄裡面找到自己擅長的事情，並說李宗瑞入獄之前，可能處於一種「不知道要幹嘛？」的狀態吧？

林智群坦言，當家裡給的資源很豐富的時候，反而對小孩是一種傷害，「小時候就什麼都有了，家裡也不需要他做什麼事情，這種感覺應該是蠻可怕的。」

北監表示，為落實法務部矯正署傳承傳統工藝於監所的政策開辦花燈製作學習班，外聘專業師資指導受刑人，今年結合在地特色製作5座花燈，報名參加台北燈節及台灣燈會花燈競賽，「嬉遊臺北- Chill Taipei」獲台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」特優，「嘉行傳千古、義氣秉忠心」、「駿馬歡騰慶豐年」分獲台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」優等及甲等，另2座花燈也獲佳作。

