伊朗傳有意和談股市反彈暴漲 財經主播籲別衝動

台積電一早發威飆漲95元創史上之最，指數暴漲1491點。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕伊朗傳出願意和美國談判，美股4大指數反彈，亞股週四滿血復活，韓股暴漲逾11%，日股也飆漲2222點，台股則在台積電開盤暴漲75元，指數開盤漲791.86點，以33620.74點開出。

在台積電股價開高，在買盤追價，股價回到1960元，大漲95元，創史上之最，大盤指數在電金傳3大族群全面大反攻，盤面一片紅通通，指數開高走高，飆漲1491點，創史上第2大漲點，幾乎將昨跌點全數回補，指數來到34319點。

非凡新聞台《非凡大探索》主持人劉祝華。（翻攝自劉祝華臉書）

稍早非凡新聞台《非凡大探索》主持人劉祝華在臉書發文表示：「台股果然V了！」分析因為《紐約時報》引述中東官員看法，說伊朗情報部門私下已和美國中央情報局（CIA）接觸、有意與美國和談，但她保守認為，伊朗真的龜縮了嗎？直言這場魷魚遊戲還沒結束，呼籲大家不要太衝動。

在美伊戰爭傳出好消息，加上美國總統川普承諾穩定石油市場，緩解投資人對中東衝突的焦慮，週三美國股市收高，道瓊工業指數上漲238.14點、0.49%，結束連三跌。標普500指數上漲0.78%，而那斯達克指數則上漲1.29%，費城半導體指數勁揚1.93%。

