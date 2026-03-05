童仲彥被重提昔喊「不喜歡就不是男人」 曝雙親最大心願

前民視《頭家來開講》主持人、台北市前議員童仲彥。（翻攝自童仲彥臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委王定宇被爆「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱傳緋聞，劉怡萱大學同學則出面認證劉怡萱魅力，直言被她盯上「任誰都會暈」，不少人聯想到前民視《頭家來開講》主持人、台北市前議員童仲彥與「邱主任」（現改名邱子玹）事件，重提他當時名言「誰不喜歡邱主任，那就不是男人」。

童仲彥4日在臉書發文沒提「邱主任」，而是透露一大早6:00出門，帶爸媽去台北回診，11:00趕回老家，「那個可惡的年輕人超速騎車，一年多前把媽在家門口撞到硬腦膜下出血後，刑事部分拖了很久還沒判，影響到我民事賠償出手時機。」

請繼續往下閱讀...

粉專「王三郎嚴選」春節期間曬出王三郎與邱主任在中國廣東的甜蜜合照。照片中，邱主任五官依舊精緻，多了幾分歲月的成熟。（取自粉專「王三郎嚴選」）

發文中，童仲彥表示妻子1年7個月全勤親手備菜，陪伴他進修，每週得去看當時仍在獄中的他；童仲彥出獄沒多久，妻子又因婆婆飛來橫禍，緊接著又得教外傭做菜，幫忙照顧兩老，兩地奔跑，童仲彥全看在眼裡。

童仲彥說，他常跟老婆說辛苦了，「她說自己只能做些瑣事，我才是家裡的支柱，感謝我讓她生活不虞匱乏」，童仲彥坦言父母現在最大的心願，還是希望他不要再得罪人了，平平安安就好！

劉怡萱大學同學、網紅「一級嘴砲技術士」前天跳出來認證劉怡萱魅力，直言被她盯上的「任誰都會暈」，網友馬上聯想到童仲彥當年劈腿聯絡處邱主任時喊出經典名言：「看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了。」再度引發關注。

相關新聞：童仲彥昔喊「不喜歡就不是男人」 最美小三「邱主任」現況曝

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法