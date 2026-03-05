自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許維恩挺過乳癌11小時手術重生 王家梁深夜告白：偉大的女人

〔記者李紹綾／台北報導〕44歲的許維恩罹患乳癌，做了雙邊切除與乳房重建手術，整整11個小時的手術時間，老公王家梁全程守在手術室外，一等就是十幾個小時。許維恩昨（4日）透過社群訴說抗癌心聲，王家梁轉發貼文，讚妻是「偉大的女人」。

許維恩（右）抗癌重生，老公王家梁（左）淚讚「偉大的女人」。（翻攝自臉書）許維恩（右）抗癌重生，老公王家梁（左）淚讚「偉大的女人」。（翻攝自臉書）

許維恩在臉書吐露抗癌心聲：「走過乳癌，我學會了一件事，原來活著本身就是一種美。」坦言自己也曾害怕、曾經懷疑，但身體沒有放棄她，她也沒有放棄自己，感性寫下：「謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走，謝謝醫療、謝謝家人，也謝謝那個在黑暗裡，依然選擇相信光的我。」

這場手術，不只是重建外在，更像是一次重生。許維恩說，抗癌讓她真正明白，女人從來不是脆弱的代名詞，有權選擇自己的樣子，也有權為自己而美，更有權為生命而勇敢，「願我們都能在傷痕裡，長出更溫柔的力量，在重生之後，依然相信自己值得被愛」。

11個小時後醒來，許維恩第一個感受到的是還能呼吸、還能擁抱、還能重新盛開。她把所有感謝送給醫療團隊與家人，也把這份走過黑暗的力量，承諾要傳遞出去。

而在另一邊守候的王家梁，也轉發妻子貼文，深情寫下：「勇敢、堅強，永遠用愛接納一切，包容所有迎面而來的事情，偉大的女人。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中