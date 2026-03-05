許維恩挺過乳癌11小時手術重生 王家梁深夜告白：偉大的女人

〔記者李紹綾／台北報導〕44歲的許維恩罹患乳癌，做了雙邊切除與乳房重建手術，整整11個小時的手術時間，老公王家梁全程守在手術室外，一等就是十幾個小時。許維恩昨（4日）透過社群訴說抗癌心聲，王家梁轉發貼文，讚妻是「偉大的女人」。

許維恩（右）抗癌重生，老公王家梁（左）淚讚「偉大的女人」。（翻攝自臉書）

許維恩在臉書吐露抗癌心聲：「走過乳癌，我學會了一件事，原來活著本身就是一種美。」坦言自己也曾害怕、曾經懷疑，但身體沒有放棄她，她也沒有放棄自己，感性寫下：「謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走，謝謝醫療、謝謝家人，也謝謝那個在黑暗裡，依然選擇相信光的我。」

這場手術，不只是重建外在，更像是一次重生。許維恩說，抗癌讓她真正明白，女人從來不是脆弱的代名詞，有權選擇自己的樣子，也有權為自己而美，更有權為生命而勇敢，「願我們都能在傷痕裡，長出更溫柔的力量，在重生之後，依然相信自己值得被愛」。

11個小時後醒來，許維恩第一個感受到的是還能呼吸、還能擁抱、還能重新盛開。她把所有感謝送給醫療團隊與家人，也把這份走過黑暗的力量，承諾要傳遞出去。

而在另一邊守候的王家梁，也轉發妻子貼文，深情寫下：「勇敢、堅強，永遠用愛接納一切，包容所有迎面而來的事情，偉大的女人。」

