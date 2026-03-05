自由電子報
娛樂 最新消息

486先生從從容容再發聲 看穿翟本喬質疑動機

486先生近期發文都引發共鳴。（翻攝自486先生臉書）486先生近期發文都引發共鳴。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶日前發文表示國造潛艦預算凍結時，曾表達願意支付3億協助建造潛艦，卻被民眾黨國家治理學院主任、新竹黨部副主委翟本喬質疑動機更向國稅局喊話：「要查一下他是不是有3億收入沒有申報？」繼2日親自回應後，486先生今（5）日上午二度反擊翟本喬。

486先生表示，之所以再回應翟本喬質疑，是因關係到創業者的核心價值與社會公義，他說這輩子最看不起的，就是那種滿口大道理，卻拿不出實際戰績的人，「翟本喬發文提出質疑，第一時間以為他要商業互捧模式互批，互相製造聲量搏眼球」，不過看完翟本喬發文，486先生怒嗆：「這絕對不是商業模式。」

民眾黨新竹黨部副主委翟本喬。（資料照）民眾黨新竹黨部副主委翟本喬。（資料照）

在最新發聲中，486先生表示回應翟本喬不是要證明自己多厲害，而是要告訴大家：「如果你自命清高，就請拿出相對應的專業；如果你想對我指點江山，請先看看自己為這塊土地做了什麼，台灣不需要只會躲在鍵盤後面的幹話專家，我們需要的是肯做事、敢擔當的行動派。」

此外，486先生也透露很多人勸他別理翟本喬，說是給他創流量，486先生重申：「如果我們這些做實事的人都愛惜羽毛、怕沾一身泥，那這塊土地的聲音就會被那些只會噴口水的空談家佔領；我這次手重一點，是為了讓大家看清楚：數據會說話，報表會說話，而汗水永遠比口水更有力。」

相關新聞：翟本喬質疑捐3億造潛艦 486先生從從容容再回應

486先生臉書全文：

前幾天很多人問我，每天忙得要命，為什麼還要花時間去理會翟本喬先生那些言論？
說實話，如果只是個人恩怨，我連理都懶得理。但我之所以決定回應他，是因為這關係到創業者的核心價值與社會公義這兩點。
我們先來看看邏輯與事實的底線這問題。
身為一個在商場打拼幾十年的老兵，我認為不同看法是進步的動力。對他的批評，我原本抱著仔細聽聽看的心態，或許可以給我一些指教、讓我有些反省省思。但我發現他這些言論脫離事實，甚至根本是為了政治立場而扭曲專業的攻擊。
我這輩子最看不起的，就是那種滿口大道理，卻拿不出實際戰績的人。簡單說，就是只會講幹話的幹話王。
商場不是實驗室，更不是鍵盤上的模擬遊戲。我的職責是每個月要準時發出幾十份薪水，是每天要面對成千上萬客戶的檢驗。
如果你的專業只是『批評別人的成功』，那這種專業在台灣的未來面前，一文不值，簡單說跟廢物有何差異？
我在商場上是一步一腳印，民國80年9月13號開始在震旦從業務員做到現在，帶領數十位同仁以小公司跟兩大財團拼殺。我看的不是空話的簡報，而是實實在在的報表與客戶滿意度。所以當對方的攻擊已經影響到社會對我企業經營的認知，我如果沈默，就是對謬論的縱容。
所以前幾天的發言不是為了輸贏，是為了清白。
老實說，當上週翟先生發文，好幾位網友抓圖給我，我看到內容的時候，第一時間以為他是要做那個「商業互捧模式」他批評我、我反擊，互相製造聲量搏眼球。
但我看了他發文的內容，我真的被震驚了。泥馬的，這是怎樣的程度才能寫出這種內容？
這絕對不是什麼商業模式，這根本是踏馬的把頭伸出來說：
486，幹我，狠狠地幹我一頓，我願意燃燒我來成就你。
為何我沒有隔天就回應？因為我覺得，靠腰，這是不是什麼陰謀？所以我還花了一些時間上網查詢翟先生近期的發言與訪問。
查完之後我才確定，以他的行為表現，這不會是什麼陰謀，純粹是他的見識就僅止於此而已。說實話，看他寫出那樣的東西，我心裡其實有一絲悲憫。一個曾經被社會寄予厚望的『翟神』，如今卻只能靠這種程度的言論來維持存在感。我回應他，與其說是反擊，不如說是幫他最後一把，讓他知道真實的世界長什麼樣子。
我回應他，不是要證明我多厲害，而是要告訴大家：
如果你自命清高，就請拿出相對應的專業；如果你想對我指點江山，請先看看自己為這塊土地做了什麼。台灣不需要只會躲在鍵盤後面的幹話專家，我們需要的是肯做事、敢擔當的行動派。
我的這番話，是給後輩的一面鏡子。我這次的態度很硬，是因為我要讓年輕一代創業者看到，遇到霸凌與抹黑，我們不需要退縮。只要你行得正、坐得穩，數據和邏輯就是你最好的武器。
我常跟公司的年輕同仁說，我們不怕被誤解，我們怕的是自己失去了對真實的堅持。如果連我這樣有資源、有成績的人都選擇沈默，那那些剛創業、還在摸索的年輕人，以後遇到這種沒邏輯的抹黑該怎麼辦？
那幾天，我其實很平靜。每天依然照常巡視公司、開會決策。對我來說，這種程度的回應不過就是如同呼吸一般的簡單。但我不會讓錯誤價值觀的人來誤導更多人。
很多人勸我別理他，說是給他創流量。但我認為，如果我們這些做實事的人都愛惜羽毛、怕沾一身泥，那這塊土地的聲音就會被那些只會噴口水的空談家佔領。我這次手重一點，是為了讓大家看清楚：數據會說話，報表會說話，而汗水永遠比口水更有力。
商場如戰場，政治也是。但我認為最後能留下來的，一定是那些腳踏實地、真正創造價值的人。至於那些只剩下一張嘴的，歷史自然會給他們評價。
兄弟姊妹們，我們繼續往前走，把自己的生意做好，把自己的工作認真做好，把台灣顧好，讓下一代能更好。
最後，我還是希望大家能從我回應翟本喬先生的那篇文章中，學習、吸收或自我檢討一些什麼。

