突被亡靈附身！《天機試煉場》緊急喊卡 主持人嚇到躲一旁

《天機試煉場》雪花（左起）、李素彬、尹大滿爭奪最強命運術士寶座。（翻攝自Disney+）《天機試煉場》雪花（左起）、李素彬、尹大滿爭奪最強命運術士寶座。（翻攝自Disney+）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國命理實境節目《天機試煉場》昨（4）日播出最終回，「魂的對決」成為壓軸焦點。女巫雪花、尹大滿與李素彬同場較勁，透過與亡者「連結」為委託人解開心結，現場氣氛數度失控，讓主持群與觀眾全程屏息。

本集由李素彬率先接下任務，替一對趙姓姊妹進行溝通。姊姊先前意外離世，妹妹長期陷入自責，甚至懷疑因家族有人從事巫師工作，自己未承接所謂「神的旨意」，才招來不幸。錄影過程中，她情緒逐漸波動，身體前後晃動、語氣顫抖，畫面一度相當緊張。

當李素彬握住她的手安撫時，對方突然神情丕變，語氣從溫和轉為激烈，大聲斥責「少管閒事！」突如其來的轉折讓主持群嚇得站起身閃避，棚內氣氛瞬間凝結。稍後她恢復平靜，坦言對剛才的言行都有印象，卻無法控制自己，也曾懷疑是否有情緒疾病困擾。

考量委託人狀況不穩，李素彬當場判斷儀式不宜繼續，以免造成更大影響，節目也緊急中止該段流程。事後她說明，從對方踏入攝影棚時便感覺異樣，認為有強烈情緒牽動；尹大滿亦表示，當時觀察到對方神情不對稱、狀態緊繃。

