娛樂 最新消息

親子關係破裂後首遇長子生日 貝克漢夫婦出招了

〔記者陳慧玲／綜合報導〕貝克漢及維多莉亞夫婦之前被長子布魯克林開撕，形象重傷，親子關係破裂後，昨（4日）首遇布魯克林27歲生日，儘管之前被兒子數落諸多「罪狀」，但天下父母心，貝克漢夫婦還是在兒子生日這天大器表達對孩子的愛，也希望有機會修補親子關係。

貝克漢（右）及維多莉亞（左），都向長子布魯克林表達生日祝福。（翻攝自IG）貝克漢（右）及維多莉亞（左），都向長子布魯克林表達生日祝福。（翻攝自IG）

其實布魯克林的社群已經封鎖爸媽，也曾發出律師函，爸媽若要連絡他只能透過律師，另外也要求爸媽不得在社群標記他，因此昨天雖然貝克漢夫婦各自在自己的社群表達對布魯克林的祝福，但是都無法再像過去一樣，tag長子的帳號。

維多莉亞（後）貼出布魯克林小時候照片，祝他生日快樂。（翻攝自IG）維多莉亞（後）貼出布魯克林小時候照片，祝他生日快樂。（翻攝自IG）

貝克漢及維多莉亞除了選用同一張布魯克林小時候和爸媽的開心合照，另外也各自分享兩人單獨與長子的合照，維多莉亞還寫到「布魯克林27歲生日快樂，我非常愛你。」附上多個紅色愛心圖案，貝克漢同樣也祝福布魯克林生日快樂，同樣也寫上「愛你」。另外布魯克林弟弟羅密歐，雖然沒有直接用文字表達對哥哥的生日祝福，但是仍在社群放上他和哥哥小時候的合照，全家人都沒忘記布魯克林生日，也都釋放善意，只是溫情舉動能否感動布魯克林，修補家人關係，還有待觀察。

貝克漢（右）同樣秀出布魯克林小時候合照，祝兒子生日快樂。（翻攝自IG）貝克漢（右）同樣秀出布魯克林小時候合照，祝兒子生日快樂。（翻攝自IG）

