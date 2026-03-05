黃暐瀚親曝拒當國民黨不分區立委！質疑藍營擋軍購立場：我做不下去

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人黃暐瀚近日在直播節目中，談及國民黨提出的軍購條例版本，直言相關內容讓他難以認同，更罕見談到自己過去曾被邀請擔任國民黨不分區立委，但當時選擇拒絕，如今回頭看更加慶幸，「不然我現在就在擋軍購，這我做不下去！」

黃暐瀚親曝拒當國民黨不分區，同時質疑藍營反軍購立場。（資料照）

黃暐瀚近日在直播節目評論國民黨提出的軍購條例版本指出，行政院原規劃8年1.25兆元的軍購預算，在國民黨版本中被調整為3500億元，同時還加入若美方延遲交貨須負責的懲罰條款。他直言軍購並不是「想買就能買」，也不是說編列多少金額就一定能成交，若條件過多甚至附帶罰則，恐怕會讓合作方產生疑慮。

黃暐瀚進一步表示，有人甚至主張若F-16不交貨就要懲罰，這樣的說法，「好像美國是來進貢的一樣」，形容彷彿把軍購當成「翻綠頭牌」。黃暐瀚認為，如果條件設得過於嚴苛，對方也可能直接選擇把武器賣給其他國家。

談到自身立場時，黃暐瀚再次強調，自己拒絕擔任不分區立委，並非因為政治派系，而是理念不同，他表示自己並不是「當權派」而是「愛台派」，只要誰真正為台灣、為人民、為民主制度著想，「誰這麼做，我就認同誰！」

