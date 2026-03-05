梁朝偉飆戲蕾雅瑟杜台灣搶先登場！20部強片走入不可思議奇幻影像異境

〔記者許世穎／台北報導〕2026金馬奇幻影展，昨（4）日公布將放映A24名導大衛羅利、柏林金熊獎得主伊爾蒂蔻恩伊達兩位導演多部代表作，不僅邀來兩人矚目新片首映，也將影迷敲碗多年的口碑佳作一舉搬上大銀幕，其中包括影帝梁朝偉和蕾雅瑟杜攜手的新作《你是不會當樹嗎》，也將搶先在奇幻影展登場。

梁朝偉主演《你是不會當樹嗎》。（金馬執委會提供）

奇幻影展公布的20部片單橫跨科幻、驚悚、恐怖、喜劇與動畫，將引領觀眾走入不可思議的奇幻影像異境。A24鬼才名導大衛羅利除了已公布的開幕片《魅影巨星》，影展也邀來影迷許願多年從未在台灣上映過的《鬼魅浮生》，改編亞瑟王傳說的《綠騎士》，引領觀眾走進超自然、幽靈和魔法的影像世界。

以超現實風格著稱的匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達，不僅有金馬影帝梁朝偉與蕾雅瑟杜攜手的新作《你是不會當樹嗎》（Silent Friend），也選映她贏得坎城影展金攝影機獎的首部劇情長片《我的二十世紀》，讓孤獨男女在夢中化為動物相戀的柏林影展金熊獎最佳影片《夢鹿情謎》，《忌妒的藍圖》則描述一名船長荒唐打賭娶下優雅神祕的蕾雅瑟杜，卻迷航在充滿懷疑與猜忌的愛情裡。

好萊塢女神亞曼達塞佛瑞在《安李與她的烏托邦》化身女教主。（金馬執委會提供）

此外，還有網羅多部影壇名導明星新作，包括《美好未來》導演莫娜費斯沃德改編真實故事的《安李與她的烏托邦》（The Testament of Ann Lee），好萊塢女神亞曼達塞佛瑞化身女教主，透過歌聲舞蹈揭開宗教的狂熱與信仰。丹麥影帝邁茲米克森在黑色喜劇《John錯就錯》（The Last Viking），則自認是傳奇音樂人約翰藍儂，為了找回丟失的記憶、自我和哥哥託付的鉅款下落，展開「超瘋」療程。

布萊德利庫柏的導演新作《婚姻沒開麥》（Is This Thing On?），邀來「馬男波傑克」威爾阿奈特和奧斯卡得主蘿拉鄧，看面臨中年危機又失婚的中年男子，意外在單口喜劇裡找人生新方向。

布萊德利庫柏的導演新作《婚姻沒開麥》。（金馬執委會提供）

奇幻不可錯過的科幻題材，今年有英國怪傑班偉特利《多重宇宙綁架事件》（Bulk）聯手英倫卡司《控制》山姆萊利和亞歷珊卓瑪莉雅羅納，兩人在通往多重宇宙的奇異房子踏上冒險旅程。導演馬克詹金的《謎航》（Rose of Nevada）堪稱英國獨立製片年度驚喜之作，《1917》喬治麥凱與《換乘真愛》卡倫透納在捕魚遠征航道上，竟穿越時空發現30年前失蹤船隻的祕密。《找我經紀人》導演賽德利克柯拉皮許的《未來曾來過》（Colours of Time），使百年時空在廢棄老宅裡奇妙交會，巧妙拼湊出橫跨世代的緣分與故事。

對影史名作如數家珍的法國奇幻雙導海蓮娜卡特和布魯諾佛扎尼，《鑽死鑽死亮晶晶》（Reflection in a Dead Diamond）藉由老特務的封塵記憶致敬義大利鉛黃電影、《007》系列、《千年女優》和《日落大道》等經典，絕對令影迷驚喜。

丹麥影帝邁茲米克森（左）在黑色喜劇《John錯就錯》自認是傳奇音樂人約翰藍儂。（金馬執委會提供）

另一對雙導演組合阿萊西奧里戈德里吉與馬泰奧佐皮斯的《羅莎大逃殺》（Heads or Tails?），以地主妻子的女性視角大膽顛覆西部片，解構英雄神話，在坎城影展大獲好評。堪稱「最可愛科學怪人」的動畫《縫線頭歷險記》（Stitch Head），英國導演史蒂夫哈德森讓渴望關愛的小怪物「縫縫頭」，加入怪胎馬戲團冒險出道，宛如《科學怪人》遇上《怪獸電力公司》，一同攜手在《大娛樂家》的世界探險。

融合西班牙巴斯克民間傳說與鄉野神話的《血色月森林》（Gaua），西班牙導演保羅烏基霍阿里霍延把鏡頭轉向十七世紀獵巫年代，透過逃離暴力丈夫的女孩揭開女性在信仰、社會和禁忌之戀之間的掙扎，打造出奇幻恐怖卻又充滿史詩氛圍的黑夜奇譚。

加拿大情侶檔編導瑪德琳西姆斯費爾、達斯提曼奇內利橫掃各大奇幻影展的《愛．死．療養院》（Honey Bunch），描述一名妻子在丈夫陪伴下來到藏在深林中的特殊療法院所，修補她因腦傷失去的記憶，隨著治療強度提升，詭異幻象也席捲而來，心理驚悚結合哥德式恐怖氛圍，直到最後都扣人心弦。

《完美陌生人》義大利票房名導保羅傑諾維西的喜劇《腦精急轉彎》（Madly），把單身男女初次約會的各種小心思化為具體人型，各種兒童不宜的情理交戰，令心有戚戚的有情人笑到噴淚。而法國導演愛麗絲維亞爾翻轉浪漫喜劇的《愛情引渡人》（You Found Me），當具有通靈體質的女主角意外邂逅一名風趣男子，殘酷的現實能否讓愛情走下去，法式幽默注入奇幻生死題材，令人笑淚交織。

法國荒誕喜劇拍檔尼可拉和布魯諾執導《分身髮術》（The Better Me），找來法國凱薩獎影帝的羅倫拉菲帝一人分飾二角，讓平庸主角對上與完美鄰居，加上冷面喜劇女王布蘭琪蓋汀、「龐德女郎」歐嘉柯瑞蘭蔻美艷助陣，將荒謬故事推向最高潮。

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南將在3月22日於臺北文創舉辦，並於3月29日正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

