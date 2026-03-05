自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁朝偉飆戲蕾雅瑟杜台灣搶先登場！20部強片走入不可思議奇幻影像異境

〔記者許世穎／台北報導〕2026金馬奇幻影展，昨（4）日公布將放映A24名導大衛羅利、柏林金熊獎得主伊爾蒂蔻恩伊達兩位導演多部代表作，不僅邀來兩人矚目新片首映，也將影迷敲碗多年的口碑佳作一舉搬上大銀幕，其中包括影帝梁朝偉和蕾雅瑟杜攜手的新作《你是不會當樹嗎》，也將搶先在奇幻影展登場。

梁朝偉主演《你是不會當樹嗎》。（金馬執委會提供）梁朝偉主演《你是不會當樹嗎》。（金馬執委會提供）

奇幻影展公布的20部片單橫跨科幻、驚悚、恐怖、喜劇與動畫，將引領觀眾走入不可思議的奇幻影像異境。A24鬼才名導大衛羅利除了已公布的開幕片《魅影巨星》，影展也邀來影迷許願多年從未在台灣上映過的《鬼魅浮生》，改編亞瑟王傳說的《綠騎士》，引領觀眾走進超自然、幽靈和魔法的影像世界。

以超現實風格著稱的匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達，不僅有金馬影帝梁朝偉與蕾雅瑟杜攜手的新作《你是不會當樹嗎》（Silent Friend），也選映她贏得坎城影展金攝影機獎的首部劇情長片《我的二十世紀》，讓孤獨男女在夢中化為動物相戀的柏林影展金熊獎最佳影片《夢鹿情謎》，《忌妒的藍圖》則描述一名船長荒唐打賭娶下優雅神祕的蕾雅瑟杜，卻迷航在充滿懷疑與猜忌的愛情裡。

好萊塢女神亞曼達塞佛瑞在《安李與她的烏托邦》化身女教主。（金馬執委會提供）好萊塢女神亞曼達塞佛瑞在《安李與她的烏托邦》化身女教主。（金馬執委會提供）

此外，還有網羅多部影壇名導明星新作，包括《美好未來》導演莫娜費斯沃德改編真實故事的《安李與她的烏托邦》（The Testament of Ann Lee），好萊塢女神亞曼達塞佛瑞化身女教主，透過歌聲舞蹈揭開宗教的狂熱與信仰。丹麥影帝邁茲米克森在黑色喜劇《John錯就錯》（The Last Viking），則自認是傳奇音樂人約翰藍儂，為了找回丟失的記憶、自我和哥哥託付的鉅款下落，展開「超瘋」療程。

布萊德利庫柏的導演新作《婚姻沒開麥》（Is This Thing On?），邀來「馬男波傑克」威爾阿奈特和奧斯卡得主蘿拉鄧，看面臨中年危機又失婚的中年男子，意外在單口喜劇裡找人生新方向。

布萊德利庫柏的導演新作《婚姻沒開麥》。（金馬執委會提供）布萊德利庫柏的導演新作《婚姻沒開麥》。（金馬執委會提供）

奇幻不可錯過的科幻題材，今年有英國怪傑班偉特利《多重宇宙綁架事件》（Bulk）聯手英倫卡司《控制》山姆萊利和亞歷珊卓瑪莉雅羅納，兩人在通往多重宇宙的奇異房子踏上冒險旅程。導演馬克詹金的《謎航》（Rose of Nevada）堪稱英國獨立製片年度驚喜之作，《1917》喬治麥凱與《換乘真愛》卡倫透納在捕魚遠征航道上，竟穿越時空發現30年前失蹤船隻的祕密。《找我經紀人》導演賽德利克柯拉皮許的《未來曾來過》（Colours of Time），使百年時空在廢棄老宅裡奇妙交會，巧妙拼湊出橫跨世代的緣分與故事。

對影史名作如數家珍的法國奇幻雙導海蓮娜卡特和布魯諾佛扎尼，《鑽死鑽死亮晶晶》（Reflection in a Dead Diamond）藉由老特務的封塵記憶致敬義大利鉛黃電影、《007》系列、《千年女優》和《日落大道》等經典，絕對令影迷驚喜。

丹麥影帝邁茲米克森（左）在黑色喜劇《John錯就錯》自認是傳奇音樂人約翰藍儂。（金馬執委會提供）丹麥影帝邁茲米克森（左）在黑色喜劇《John錯就錯》自認是傳奇音樂人約翰藍儂。（金馬執委會提供）

另一對雙導演組合阿萊西奧里戈德里吉與馬泰奧佐皮斯的《羅莎大逃殺》（Heads or Tails?），以地主妻子的女性視角大膽顛覆西部片，解構英雄神話，在坎城影展大獲好評。堪稱「最可愛科學怪人」的動畫《縫線頭歷險記》（Stitch Head），英國導演史蒂夫哈德森讓渴望關愛的小怪物「縫縫頭」，加入怪胎馬戲團冒險出道，宛如《科學怪人》遇上《怪獸電力公司》，一同攜手在《大娛樂家》的世界探險。

融合西班牙巴斯克民間傳說與鄉野神話的《血色月森林》（Gaua），西班牙導演保羅烏基霍阿里霍延把鏡頭轉向十七世紀獵巫年代，透過逃離暴力丈夫的女孩揭開女性在信仰、社會和禁忌之戀之間的掙扎，打造出奇幻恐怖卻又充滿史詩氛圍的黑夜奇譚。

加拿大情侶檔編導瑪德琳西姆斯費爾、達斯提曼奇內利橫掃各大奇幻影展的《愛．死．療養院》（Honey Bunch），描述一名妻子在丈夫陪伴下來到藏在深林中的特殊療法院所，修補她因腦傷失去的記憶，隨著治療強度提升，詭異幻象也席捲而來，心理驚悚結合哥德式恐怖氛圍，直到最後都扣人心弦。

《完美陌生人》義大利票房名導保羅傑諾維西的喜劇《腦精急轉彎》（Madly），把單身男女初次約會的各種小心思化為具體人型，各種兒童不宜的情理交戰，令心有戚戚的有情人笑到噴淚。而法國導演愛麗絲維亞爾翻轉浪漫喜劇的《愛情引渡人》（You Found Me），當具有通靈體質的女主角意外邂逅一名風趣男子，殘酷的現實能否讓愛情走下去，法式幽默注入奇幻生死題材，令人笑淚交織。

法國荒誕喜劇拍檔尼可拉和布魯諾執導《分身髮術》（The Better Me），找來法國凱薩獎影帝的羅倫拉菲帝一人分飾二角，讓平庸主角對上與完美鄰居，加上冷面喜劇女王布蘭琪蓋汀、「龐德女郎」歐嘉柯瑞蘭蔻美艷助陣，將荒謬故事推向最高潮。

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南將在3月22日於臺北文創舉辦，並於3月29日正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中