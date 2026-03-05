自由電子報
娛樂 最新消息

天海祐希最後一戰！《女王偵訊室》對決日本首相氣場全開

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《女王偵訊室》被封為「國民刑偵劇金字塔」，歷經12年、五季劇集與多部特別篇洗禮後，終於迎來最終章《電影版女王偵訊室 THE FINAL》。

天海祐希（右）這回的偵訊對象，竟然是由石丸幹二（左）飾演的權力顛峰「日本首相」，中為小日向文世。（采昌提供）天海祐希（右）這回的偵訊對象，竟然是由石丸幹二（左）飾演的權力顛峰「日本首相」，中為小日向文世。（采昌提供）

這次的對手來頭不小，電影版直接把案件等級拉到「國家權力核心」，偵訊室首次迎戰站在權力頂端、地位等同總統與首相的「內閣總理大臣」。該關鍵角色由實力派男星石丸幹二出演，氣場與沉穩形象讓劇組一致認為「非他莫屬」。

面對這場史上最重量級的偵訊對決，天海祐希笑說其實有點為難：「石丸先生很有貴公子的氣質，讓人不太想對他步步進逼，但劇情又逼得我必須全力審訊。」

石丸幹二回憶兩人第一次合作的場面相當戲劇化，畢竟才剛在片場互相說完「初次見面，請多指教」，下一秒就直接進入火藥味十足的偵訊戲，他說：「面對面坐下來時，原本美麗優雅的天海小姐，眼神瞬間變得銳利，氣場整個不同，我當下真的很佩服。」

他更透露一段拍攝趣事：「拍攝結束隔天我居然發燒了，大概是被劇組十多年累積的熱情感染吧，那是一種很開心的發燒。」

電影版故事規模也是系列之最。劇情描述日本接連遭遇強烈颱風侵襲，在國家陷入混亂的關鍵時刻，內閣總理大臣長內洋次郎竟在防災應變會議中遲到10分鐘。沒想到會後一名男子突然現身襲擊總理，並怒斥那「消失的十分鐘」，事件瞬間震動全國。

究竟那消失的10分鐘隱藏著什麼祕密？當權力與真相正面衝撞，偵訊室裡又會爆出怎樣的心理攻防？

如今這場跨越12年的偵訊傳奇終於迎來最終篇章，《電影版女王偵訊室 THE FINAL》在3月13日在台上映。

