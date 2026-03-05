鍾瑶台北市買房！「出借朋友戶籍」原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶擔任雜誌封面，談到自己去年交出一張亮眼成績單，也在台北買了自己的房子，「2025真的是我非常忙碌的一年。我想起以前做模特兒的時候，大部分的工作其實都很國際感，但開始成為演員之後，反而離那塊遠了一些，直到去年參與了時裝週，才又覺得跟我過往的人生經驗有很多連結。」

鍾瑶知性美。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

童年時期常常搬家、年輕的時候就必須獨自出社會賺錢，讓她在工作上始終不敢鬆懈，認為自己好像還有一些理想還沒有完成，如果過得太舒適，好像會有一點對不起自己的感覺。她過往拍過無數本時尚雜誌、入圍三次金鐘獎、也因著工作造訪了世界各地的城市，去年還推出了一本小說，甚至擁有了自己的「家」，在旁人眼中，於公於私都交出了一張漂亮的成績單，鍾瑶笑著說其實自己還很貪心。

鍾瑶穿這套衣服有種透明自在感。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

她說：「以前常常在外面跑來跑去，看起來自由自在，但那樣的自由是背負重量的。當我憑著努力有了自己的房子、自己的家之後，那個內心的踏實感才會讓自由顯得珍貴。」鍾瑶甚至大方地讓身邊的好朋友把戶口遷進她家，成為姐妹的依靠。

鍾瑶的小梨渦可愛到不行，笑起來像隻小狐狸。（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

她提到：「我可能沒有辦法從原生家庭中汲取資源，但我從朋友身上學到很多。對我來說，與生命中不可或缺的人一起成長、分享喜悅，這也是一種新的家庭樣貌。」

