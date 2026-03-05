自由電子報
娛樂 最新消息

「腦洞大開」畫面超震撼！開腦手術邊做邊拉琴 竟是真人真事改編

《白色強人II》集結三戲王、兩戲后，卡司陣容堅強。（年代提供）《白色強人II》集結三戲王、兩戲后，卡司陣容堅強。（年代提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭晉安、馬國明、陳豪三位戲王，攜手胡定欣、唐詩詠兩位戲后合體在港劇《白色強人II》同台飆戲，黃金陣容未播先轟動。新一季延續首季寫實基調，將鏡頭對準醫療體制改革的拉鋸與人性抉擇，在權力與專業之間激盪火花；其中一場「邊開腦邊拉琴」的手術橋段，更讓觀眾倒抽一口氣。

為了替罹患腦瘤的小提琴家動刀，醫療團隊選擇讓她在保持清醒的狀態下，一邊拉奏小提琴、一邊接受開顱手術。震撼畫面曝光後掀起熱議，不少網友直呼「太誇張！」事實上，這段情節並非憑空想像，而是改編自2020年英國真實案例。當年小提琴家 Dagmar Turner 為切除腦瘤，在醫師建議下於手術中拉奏小提琴，透過即時演奏監測腦部神經功能，最終手術順利完成，也成為醫療史上的罕見一幕。

《白色強人II》中「腦洞大開」邊拉琴邊開腦的驚悚畫面其實是真實事件改編。（年代提供）《白色強人II》中「腦洞大開」邊拉琴邊開腦的驚悚畫面其實是真實事件改編。（年代提供）

飾演小提琴家的蘇韻姿坦言，雖然自小接觸音樂，仍特地密集找老師惡補琴技，甚至購入新琴反覆練習，只為在鏡頭前呈現最專業的一面。拍攝當天光是光頭造型就耗時近四小時，後續裝上各式醫療設備又花了約40分鐘；為避免影響進度，她更忍住長達八小時未上廁所，敬業程度讓劇組人員都相當佩服。《白色強人II》將於6日起，每週一至週五晚間8點於年代MUCH台播出。

