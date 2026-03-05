自由電子報
娛樂 電視

女友演出八點檔「懷孕血崩被迫拿子宮」 黃豪平太關心遭嗆：被當怪人

〔記者蕭方綺／台北報導〕周宇柔近日參與三立八點檔《百味人生》，飾演楚翔之妻，戲裡遭遇淒慘，夫妻攜手打拚事業。然而命運卻出現重大轉折，懷孕期間突遇血崩，醒來後才得知子宮被迫摘除，突如其來的打擊讓她陷入巨大的悲傷與鬱結之中。

楚翔（左）和周宇柔在《百味人生》演夫妻。（三立提供）楚翔（左）和周宇柔在《百味人生》演夫妻。（三立提供）

戲外話題同樣引發關注。她男友黃豪平對她演出非常關心，被問及男友是否關心她的演出，周宇柔笑說：「我進組前他大概把劇組所有認識的人都先敲一遍了，我一直跟他說這樣別人會覺得我是怪人，真的很抱歉各位前輩們，我會請他不要再騷擾大家。」不少觀眾也留言敲碗男友客串或探班，她笑回：「他很想來，還說婚禮那場戲應該要來客串當主持人，我說那我真的會演不下去。他也一直想來探班，但都被我阻擋了。」

而首次加入台語八點檔劇組，周宇柔坦言與過往演出經驗截然不同。她分享舞台劇與八點檔表演模式的差異表示：「舞台劇通常經過長時間排練，演員在過程中是很重要的創作者，彼此碰撞出最好的表演選擇，最後再呈現在舞台上。但台八因為拍攝節奏快、工作時間長，很多時候只能選擇當下最本能的表演方式，所以活在當下更重要。」

周宇柔在《百味人生》戲裡懷孕卻血崩，拆除子宮。（三立提供）周宇柔在《百味人生》戲裡懷孕卻血崩，拆除子宮。（三立提供）

與楚翔首度合作，周宇柔說兩人私下完全不認識，一出場卻要飾演交往多年、感情深厚的夫妻，一開始確實有些擔心默契問題，「第一場戲時我很努力展現活潑的一面，希望讓彼此放鬆。後來發現雖然他是比較內向的人，但也很努力想『破冰』。我第一次來三立對環境不熟，他也會貼心指點，真的非常感謝他，是很認真的演員。」

