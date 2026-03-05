自由電子報
娛樂 最新消息

走過離婚低潮...劉亮佐「再婚趙小僑9年」嘆：夫妻本來就失衡

〔記者蕭方綺／台北報導〕丁寧在果陀舞台劇《深夜小狗神祕習題》飾演自閉症少年的母親，與劇場硬底子演員劉亮佐、狄志杰共同詮釋一段複雜而深刻的情感關係。狄志杰所飾角色勇於追尋內心渴望與情感歸屬；劉亮佐則演繹一位以「保護孩子」為出發點，卻在壓力與矛盾中逐步走向失序邊緣的父親。 

《深夜小狗神祕習題》將在5月底開始全台巡演。（果陀提供）《深夜小狗神祕習題》將在5月底開始全台巡演。（果陀提供）

劉亮佐認為，真正的愛不只是保護，更是尊重孩子理解世界、逐步成長的能力。現實生活中育有兩個孩子的他，也坦言親子教養難免需要一些善意與智慧。例如擔心女兒攝取過多糖分影響健康，便以更生動的方式提醒她節制；至於身為演員的兒子，他則以「運動對健康與表現都有幫助」為由，邀兒子一起培養規律運動的習慣。劉亮佐認為，比起過於直接、可能傷及自尊的表達，透過更溫和、正向的方式陪伴與引導，或許更能幫助孩子在理解中成長。 

談及自身婚姻，劉亮佐與太太趙小僑三年前迎來愛女「典典」，再加上與前妻所生的兒子，一家四口生活幸福圓滿。曾走過離婚低潮的他，2016年和趙小僑再婚，如今對婚姻有更踏實的體悟。他認為：「夫妻關係本來就是一種失衡的狀態，因為兩個人是不同的個體。唯有在共同經營婚姻的過程中，坦誠說出內心的不平衡與需要被理解、被安慰的地方，才能慢慢找到屬於兩人的平衡。」

劉亮佐在《深夜小狗神祕習題》飾演走向失序邊緣的父親。&nbsp;（果陀提供）劉亮佐在《深夜小狗神祕習題》飾演走向失序邊緣的父親。 （果陀提供）

回到劇中角色，他進一步分析，這個家庭因面對特殊需求孩子而產生教養價值落差，夫妻溝通斷裂、衝突加劇，逐漸走向疏離。再加上妻子的離家，使得先生無法妥善處理自身的負面情緒，情緒轉化為不理性的報復與控制，最終包裹成「保護孩子免於傷害」的糖衣，一步步將家庭推向崩解。談到與角色的相似之處，他半開玩笑地說：「我跟這個角色最像的地方，大概就是天蠍座那種壓抑又愛記仇的特質吧。」語氣輕鬆，卻也透露出對人性幽微面的深刻體察。

 《深夜小狗神祕習題》購票請上果陀劇場官網或Opentix售票系統。

