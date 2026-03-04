自由電子報
娛樂 最新消息

鋼彈迷衝了！《閃光的哈薩威》續集票房破22億 台灣接力上映

《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》（左）、續集《喀爾刻的魔女》接力在台上映。（羚邦提供）《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》（左）、續集《喀爾刻的魔女》接力在台上映。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕鋼彈迷準備衝戲院了！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》系列在日本票房一路狂飆，續集《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀爾刻的魔女》上映不到一個月也寫下新紀錄。

電影自1月29日在日本上映以來，短短29天票房就突破22.4億日幣（約台幣4.5億元），成功超越第一集《閃光的哈薩威》的最終票房22.3億日幣（約台幣4.4億元），成為系列新高；觀影人次也突破134萬人，口碑持續發酵。

隨著日本熱度持續延燒，代理商羚邦亞洲也正式宣布鋼彈迷期待已久的好消息：兩部電影將接力登上台灣大銀幕。

本週五（3月6日）先由第一集《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》登場，下週五（3月13日）續集《喀爾刻的魔女》接棒上映，等於讓觀眾一次補齊鋼彈宇宙的重要篇章。

故事時間點設定在「夏亞叛亂」12年後，地球聯邦政府逐漸走向高壓統治，一個名為「馬法堤」的地下組織開始以暗殺聯邦高官的方式對抗腐敗政權。

而組織領袖的真實身分，竟然是曾與阿姆羅並肩作戰的白色基地艦長布萊特諾亞之子哈薩威諾亞；背負父親名聲與過去戰爭記憶的哈薩威，在神祕少女琪琪安達露西亞出現後，內心再度動搖。

儘管如此，他仍準備前往阿德雷德會議，打算對聯邦高層發動致命行動。另一方面，聯邦軍軍官肯尼斯史萊格也奉命展開防衛計畫，一場分秒必爭的對決逐漸逼近。

電影不只展現震撼的宇宙戰鬥畫面，也透過細膩音樂與敘事描寫人物情感，讓故事層次更加深刻。

此外，《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》將推出2D、4DX、MX4D與Dolby Cinema版本；續集《喀爾刻的魔女》則有2D、IMAX、Dolby Cinema與Dolby Atmos同步登場。

