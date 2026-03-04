自由電子報
娛樂 最新消息

王月二度開顱搶命！得「一喜訊」激動發聲

[２]

〔記者蕭方綺／台北報導〕李國修紀念作品《半里長城》笑噴版自巡演啟動以來熱度持續攀升，主辦單位正式宣布，八月將驚喜加演。該劇的藝術總監王月去年11月在家中跌倒重創頭部，導致顱內嚴重出血，經歷兩度開顱、顱骨復原手術，目前仍在休養積極復健中，她得知加演也激動發聲了。

本次演出由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、「Lulu」黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲共同登場。

王月擔任《半里長城》藝術總監。（資料照，記者陳奕全攝）王月擔任《半里長城》藝術總監。（資料照，記者陳奕全攝）

王月得知加演消息，難掩感動地表示：「對我而言，唯有用這樣的方式，才能讓大家記得國修老師。」她坦言，每一場演出都像是一次與國修老師的對話。從排練場到正式演出，她看著演員們用全新的能量詮釋經典，也看見觀眾在笑聲中重新認識這個作品，這份感動比票房更珍貴。《半里長城》的再現，不只是重演一齣戲，而是讓李國修的創作精神繼續在劇場裡發酵、延續，成為不同世代觀眾共同的記憶。

對於八月加演的消息，演員們難掩激動與感謝之情。多位演員表示，能夠參與這樣一部兼具深度與娛樂性的經典作品，是一份難得的榮幸，更是一種由衷的驕傲。而觀眾的到場支持與演後熱烈回響，更成為他們持續站上舞台的最大動力。演員全體一致表示：「每一次謝幕時響起的掌聲、每一場結束後收到的鼓勵，都是對我們最真實、也最珍貴的肯定。」

他們也期盼，未來有機會將這股舞台能量帶往更多城市，甚至走出台灣，讓不同地區的觀眾都能親身感受這齣作品的魅力與現場演出的感染力。

《半里長城》將在2026／828－2026830於台北表演藝術中心再次上演，購票請上寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

點圖放大body

