弦子成功逃離杜拜！一家5口開車11小時 搶票轉機「拖4天終於回家」

弦子（左）與老公李茂一家五口成功逃離杜拜。（翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國歌手弦子與藝人丈夫李茂帶著父母與9歲兒子赴杜拜度假，卻因美國與伊朗衝突升溫、阿拉伯聯合大公國關閉領空而滯留當地，然而一家5口歷經航班取消與多次改簽失敗後，最終改以自駕跨境方式離開中東。對此，弦子今（4日）發文報平安表示「剛剛落地北京。」這才令粉絲們都放下不安的心。

弦子一家原定2月底返回中國，但因戰事影響領空關閉，回程班機與後續改簽航班接連取消，最後一家人決定花7千人民幣（約3萬2550元台幣）租車自駕離境，開了11個小時跨越國境抵達阿曼首都馬斯喀特，並成功搶到由馬斯喀特飛往泰國曼谷，再經停馬來西亞吉隆坡轉機回中國的聯程機票，延宕4日最終順利返抵北京。

滯留杜拜期間，李茂也分享當時的驚險情況，表示他們所在海灘正好位於知名帆船飯店對面，曾目睹飯店起火，還隱約聽到「十分沉悶的5聲爆炸聲」，直言「第一次覺得離戰爭這麼近」。李茂也曾看到像流星般快速的飛行物落在棕櫚島一帶，「我整個人雞皮疙瘩都出來了，第一次在現實生活中看到這樣的場景！」

最終，弦子一家人最終從阿曼順利登機離開中東，李茂形容當時是「激動的心，顫抖的手」，也感謝大家的關心，希望仍在中東地區的朋友一切平安。抵達北京後，弦子也祈願所有滯留海外的同胞能早日平安回家，同時也向粉絲們報平安寫下「剛剛落地北京」。

